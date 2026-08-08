El Gobierno de España pide desplegar todos los procesos de acogida de menores migrantes de Ceuta y priorizar la reagrupación familiar
La DGA ya ha anticipado su rechazo y plantará al ministerio en la comisión sectorial del próximo día 13
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha abordado este sábado con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la "urgencia" de desplegar "todos los procesos de acogida posibles" para atender a la infancia migrante no acompañada que ha llegado a la ciudad autónoma en los últimos días y ha señalado como "prioridad" la reagrupación familiar, en una decisión que el Gobierno de Aragón ya ha anticipado que rechazará, además de no acudir a la comisión sectorial del próximo jueves día 13. En un comunicado enviado este sábado, el ministerio que lidera ha informado de que la prioridad para Rego, "siempre que sea posible" y con base en "el interés superior" de los niños y adolescentes, será la reagrupación familiar.
Sin embargo, "muchos de los niños y niñas migrantes no acompañados no tienen familias, por lo que, en estos casos, las comunidades autónomas deberán ejercer su tutela y garantizar sus derechos", explica la ministra. Además, ha destacado el interés "notable" de "numerosas" familias en acoger a estos menores migrantes no acompañados, según le habrían notificado distintas organizaciones de acogimiento familiar, y ha solicitado al Gobierno autonómico agilizar la vía de la acogida familiar.
En ese sentido, ha afirmado que el Gobierno de España va a poner "todos los medios" para que el proceso de acogida "solidaria y vinculante" se desarrolle de manera "eficaz", para lo que trabajará de manera simultánea en estas tres vías. "Vamos a garantizar todo el apoyo, económico, técnico y humano a Ceuta, como hemos venido haciendo hasta ahora, y vamos a garantizar una acogida digna a todos los niños, niñas y adolescentes", ha declarado Rego.
Finalmente, el ministerio recuerda que este viernes ya se anunció que un equipo técnico de Juventud e Infancia se trasladará a Ceuta el próximo 16 de agosto para agilizar todos los trámites y que el próximo jueves 13 de agosto se celebrará la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas.
No obstante, desde los Ejecutivos autonómicos de Aragón, Extremadura y Castilla y León han anunciado este sábado que no participarán en dicha comisión para abordar el reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta.
- El refugio de Salva Reina y Kira Miró en Aragón: un precioso municipio con una fiesta popular única en toda España
- Una de las carreteras más utilizadas de Zaragoza capital se cortará al tráfico durante 11 horas cada día a partir de este domingo
- Las familias de un colegio de Zaragoza se ponen manos a la obra para arreglar los desperfectos del centro: 'Lo hacemos por nuestros hijos
- El pequeño pueblo de Zaragoza que esconde una piscina municipal donde comer los mejores chips de torrezno de Aragón: 'Un lugar con comida excelente y buenas vistas
- La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en Aragón: cuándo lloverá con más fuerza y qué pasará el fin de semana
- 74.700 euros de entrada y una hipoteca de 777 euros para vivir en la calle Graus: el mapa de la vivienda de obra nueva en Zaragoza
- Amazon se lanza a contratar 150 trabajadores para su nuevo macrocentro logístico en Zaragoza: estos son los salarios y los turnos previstos
- Nuevo cierre de un negocio de decoración en el centro de Zaragoza: 'Las tiendas pequeñas vamos a caer todas