Huesca ya huele a albahaca: todo lo que tienes que saber para disfrutar de San Lorenzo

Cada 9 de agosto, cuando el reloj del ayuntamiento marca el mediodía, Huesca deja de ser una ciudad para convertirse en una celebración en honor a San Lorenzo. El disparo del cohete abre siete días en los que el blanco y verde sustituyen la cotidianeidad y las calles oscenses se convierten en el escenario del folclore, la música y la fiesta.

El tradicional pregón de este domingo 9 dará pasó al chupinazo y lanzamiento del cohete anunciador del inicio de las fiestas, encargado en esta ocasión a la joven divulgadora científica oscense Valeria Corrales, especializada en robótica y programación y convertida en referente para muchos jóvenes por su capacidad de acercarles la ciencia y tecnología.

Si el día 9 simboliza el estallido de la alegría colectiva, el día 10 representa el culto al patrón de la ciudad de Huesca, San Lorenzo. A partir de las 8.30 horas, los Danzantes de Huesca protagonizarán su primera actuación en la plaza de San Lorenzo, antes de acompañar la solemne procesión hasta el ayuntamiento, donde recogerán a autoridades civiles, religiosas y militares para bajar posteriormente hasta la Basílica de San Lorenzo.

Emoción de los danzantes en las fiestas de San Lorenzo. / AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Y es que los danzantes son uno de los símbolos más reconocibles de estas fiestas y sus bailes forman parte del patrimonio inmaterial de la ciudad. Sus actuaciones serán el día 10, el día 11 en la fiesta del Comercio y en centros asistenciales y el día 15 durante la ofrenda de frutos y flores, acompañados siempre de la Banda de Música de Huesca.

La música tradicional tendrá un espacio destacado con el Festival Iberi@huesca.folk, que reunirá a formaciones como Dúo Bourry Rouch, Mirlos Folk, Berluna, Luna Maquilera, Romaní, Aulaga Folk y Olga y Los Ministriles, consolidándose como una de las citas ineludibles que conectan folclore y cultura en la plaza General Alsina.

Un referente para el folclore

La tradición altoaragonesa también tendrá protagonismo en el parque Miguel Servet de la mano de las agrupaciones folclóricas Santa Cecilia (día 10), Estirpe de Aragonia (día 11), Roldán del Altoaragón (día 12), Elenco Aragonés (día 13) y el Grupo Folclórico San Lorenzo (día 14) con sus jotas y dances, además de la XIII Trobada de Gaiters de Aragón el día 14 de agosto.

Las verbenas en la plaza Luis López Allué estarán amenizadas por las orquestas Centauro La Grupestra (día 9), La Fania Perfect (día 10), Fórmula Show (día 11), Nueva Alaska (día 12), Cimarrón (día 13) y Sabor Sabor (día 14), mientras que los conciertos en el exterior del Palacio de Congresos contarán con Fangoria (día 10), Nil Moliner (día 11), Big Lois (día 12), Nacha Pop (día 13) y Andrés Campo (día 14).

Las comparsas de gigantes y cabezudos recorrerán las calles casi a diario, como también habrá cada día programación deportiva con los juegos tradicionales de hoyetes, tejo, rana y petanca, la simultánea de ajedrez y la clásica prueba ciclista del Gran Premio de San Lorenzo, que alcanza su 73ª edición.

El eclipse se cuela en las fiestas

Además, el día 12 de agosto las fiestas incorporarán un acontecimiento excepcional con la coincidencia de un eclipse total de sol. El Planetario de Aragón, en el parque tecnológico Walqa, organizará una jornada de observación abierta al público con divulgación científica en directo, una pantalla gigante y ambientación musical.

Posteriormente también se podrán observar, ya de noche, las lágrimas de San Lorenzo o perseidas.

Vuelven los victorinos a la Feria Taurina de la Albahaca

La Feria Taurina de la Albahaca, del 10 al 14 de agosto, reunirá este año algunas de las principales figuras del toreo, el cartel incluye nombres como Roca Rey, Talavante, Tomás Rufo, El Fandi o Manuel Escribano, entre otros, siendo este último quien reciba la Albahaca de Plata, un reconocimiento a su trayectoria y vinculación con la capital altoaragonesa.

Por otro lado, el dispositivo de seguridad no tiene precedentes en la ciudad con el despliegue de 334 agentes de la Policía Nacional y la colaboración de distintas unidades como la especializada en la prevención de hurtos.

Las brigadas municipales de limpieza también se han reforzado de cara a las celebraciones y serán 160 personas las que se encarguen de mantener limpias las calles y parques de la ciudad, que contará con una nueva hidrolimpiadora de alta presión y un refuerzo de aseos y urinarios portátiles.

Las colecciones de fuegos artificiales están programadas para los días 10 y 13 de agosto, antes de que el espectáculo pirotécnico y la traca final del día 15 despidan oficialmente unas fiestas que cada año congregan a decenas de miles de personas.

El cierre llegará precisamente con otro de los actos más emblemáticos del calendario laurentino, la ofrenda de flores y frutos a San Lorenzo, el día 15, donde decenas de colectivos, asociaciones y grupos folclóricos desfilarán por la avenida Monreal, Coso Alto y Coso Bajo hasta la Basílica para rendir homenaje al patrón, acompañados por los Danzantes de Huesca, la Banda de Música, los Danzantes de Apiés y el grupo de dances de Bujaraloz.