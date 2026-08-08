La legislatura tras los 100 primeros días en Aragón: entre tensión y cuentas pendientes con el Gobierno de España

La polarización y la tensión entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España se da por descontada en lo que queda de legislatura. Especialmente, hasta la celebración de las próximas elecciones generales, y también tras estas si el PP no logra gobernar. La política elegida por el Gobierno de Aragón del PP y Vox en sus relaciones con el Estado está marcada por la confrontación, especialmente, en la gestión de las políticas de inmigración. Pero no solo.

Aragón se ha opuesto también a las reformas impulsadas desde el Ministerio de Hacienda yo el de Vivienda ni siquiera con el Ministerio de Transportes, donde las cosas empezaron con buen pie en la pasada legislatura, hay ya buena relación. La confrontación de dos modelos políticos, el del PSOE y el del PP, se vislumbra en las comunidades autónomas y Aragón no va a la zaga.

La comunidad autónoma recibirá para este próximo año las mayores aportaciones del Estado a sus presupuestos (5.749 millones de euros, un 8% más que el año anterior), pero ello no basta para un Ejecutivo aragonés que denuncia el mal trato respecto de otras comunidades –especialmente, Cataluña–, en aspectos como la condonación de la deuda o la reforma de la financiación autonómica. Desde el PP insisten en que este reparto no atiende al reto de la despoblación que sufre Aragón.

Habrá una foto para el recuerdo cuando se produzca el traslado oficial de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, después de que el Gobierno central eligiera Zaragoza para su ubicación, a pesar de esas malas relaciones políticas, y defendiendo que el proyecto de Zaragoza y Aragón era el más solvente entre las candidatas.

Recta final en Sijena

El Tribunal Supremo dio un plazo de 56 semanas para cumplir la sentencia que obliga al MNAC a devolver los bienes de Sijena al monasterio monegrino. Así que debería ser, como mucho, a mediados de mayo de 2027 cuando las pinturas murales y profanas vuelvan a casa. Acabará así un proceso prolongado en el tiempo, en el que también las relaciones con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se han deteriorado. Y es que Urtasun no ha dejado de tomar partido por las reticencias catalanas a devolver las obras, algo que nunca había ocurrido.

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Antes de ese esperado retorno debería quedar resuelto el embrollo del Nudo Mudéjar de Andorra. El recorte en el proyecto de Endesa ha dejado un territorio desencantado con la llamada «transición justa» y sediento de respuestas del Gobierno central y de implicación del Gobierno autonómico. El cierre de la térmica de Andorra ha dejado una comarca desindustrializada y con falta de empleo que clama por seguir pintando en el mapa. Y a todas estas reclamaciones se suman las eternas infraestructuras de siempre: el retraso a la reapertura del Canfranc hasta 2035 por las autoridades francesas o el bloqueo de la variante de Sabiñánigo, una piedra en el zapato que amenaza todo el sector económico y turístico del entorno. Un clima de tensión y cuentas pendientes que podría cambiar si cambia el inquilino de la Moncloa. O no.