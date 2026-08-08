Pirotecnia Oscense, más de cuarenta años iluminando el cielo de Huesca cada mes de agosto por San Lorenzo

Las fiestas de San Lorenzo de Huesca no se entienden sin la Pirotecnia Oscense y los espectáculos que durante más de cuarenta años han hecho levantar la mirada al cielo a todos los oscenses, como lo harán este domingo con el cohete que marca el inicio de esta semana festiva.

Detrás de cada explosión, de cada color y de cada aplauso está Javier Lorenzo Martínez, jefe de fábrica de la Pirotecnia Oscense, y un amplio equipo experto pirotécnico que los últimos meses han acelerado su ritmo de trabajo.

Y es que los diseños de los espectáculos, la preparación del material y las últimas comprobaciones ocupan unas jornadas frenéticas con los tradicionales fuegos artificiales los días 10 y 13 de agosto y la traca final de las fiestas el día 15. “Ahora mismo estoy preparando el diseño de los fuegos del día 10”, explica Lorenzo a EFE tras nuestra llamada, y asegura que durante los meses de veranos se concentran “prácticamente” todas las fiestas de muchos municipios de España, por lo que “hay bastante faena”.

La plaza de la Catedral, en Huesca, minutos antes del chupinazo de San Lorenzo. / PABLO IBÁÑEZ

Aunque la preparación administrativa comienza meses antes con permisos y autorizaciones, las últimas semanas están reservadas a dar forma al espectáculo que verá el público, y este año, además, los oscenses encontrarán novedades.

Más secuencias digitales

La Pirotecnia apostará por una mayor presencia de secuencias digitales, una tecnología que permite programar disparos individuales mediante inflamadores electrónicos para lograr composiciones más precisas.

“No todo el espectáculo será digital, pero sí habrá muchas secuencias con monotiros programados. Será algo diferente a lo que estamos acostumbrados”, adelanta Lorenzo.

Durante toda la semana de fiestas de San Lorenzo se dispararán alrededor de 300 kilos de materia reglamentada -denominación técnica que engloba el conjunto de material pirotécnico y explosivo- repartidos entre aproximadamente 160 kilos el día 10 de agosto, cerca de un centenar para el día trece y unos cuarenta kilos para la traca final.

La Pirotecnia Oscense ha disparado en escenarios como San Fermín o las Fallas de Valencia, pero Javier Lorenzo reconoce que en Huesca “juegan en casa”. “Lo que más valoro es que aquí no solo lo ve el público. Lo ven mis amigos y mi familia, me cuentan qué parte del espectáculo les ha gustado más y eso lo agradezco mucho”, reconoce.

Lorenzo, heredero de un oficio que ha acompañado durante décadas a las fiestas laurentinas, ha sido testigo de una transformación profunda de un sector tras haber crecido prácticamente entre cohetes y llevar quince años trabajando en la empresa familiar.

Un legado familiar

Entre los recuerdos de su infancia conserva uno imborrable de un espectáculo piromusical en Rosalina Mare, un pequeño municipio italiano: “En España todavía no estaban tan extendidos y me impresionó mucho por la cantidad de material, los efectos digitales y la sincronización”.

“Ahora ha cambiado mucho, cuando yo empecé todo era más manual. Había que ir encendiendo las distintas partes del espectáculo con bengalas y el montaje era completamente diferente. Hoy en día, el 95 % de los disparos se realizan mediante sistemas programados. No tenemos que estar encima de los morteros durante el disparo y ha supuesto un cambio enorme en seguridad tanto para nosotros como para el público”, explica.

A esa evolución tecnológica se suma el endurecimiento de la normativa desde la entrada en vigor del Reglamento de Artículos Pirotécnicos de 2015, que reforzó las distancias de seguridad, limitó calibres y fijó protocolos mucho más exigentes.

Detrás de cada espectáculo participan expertos pirotécnicos, efectivos de bomberos, Protección Civil y servicios sanitarios, entre otros, que supervisan todas las medidas antes del disparo.

Y es que, para Lorenzo, la seguridad es una realidad muy distinta a la de hace dos décadas: “Que haya un accidente en un espectáculo pirotécnico es rarísimo. Si se cumplen las medidas que exige la ley, que le pase algo al público es prácticamente es imposible”. durante este verano que ha vuelto a situar a las pirotecnias en el centro del debate por los incendios forestales, Lorenzo pide diferenciar entre lanzamientos particulares y espectáculos profesionales.

Según señala, los datos del sector sitúan la superficie quemada atribuida a espectáculos pirotécnicos profesionales entre el 0,02 y el 0,1 % del total de los incendios registrados.

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“El riesgo de incendio que tenemos suele ser bajísimo o prácticamente nulo. Siempre contamos con medidas preventivas muy estrictas avaladas por bomberos y Guardia Civil. Si te pones a echar fuegos artificiales en un bosque, probablemente se queme. Pero en un núcleo urbano no existe ningún riesgo”, asegura Lorenzo, quien considera que las suspensiones deben producirse únicamente cuando haya un riesgo real.