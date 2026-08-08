La lucha contra el fuego
Siguen activos los incendios de Seira y Viu y el de Calatayud ya está controlado
El incendio originado en Calatayud se ha dado por extinguido a las 17.32 horas
Los incendios de Seira y Viu, en el Pirineo aragonés y ambos causados hace unos días por un rayo, continúan activos, mientras que el de Calatayud (Zaragoza) ya se ha dado por extinguido a las 17.32 horas de este sábado, según han informado desde Infoar.
El incendio de Seira, en la Ribagorza, es de carácter forestal en zona de media y alta montaña con orografía compleja y está activo desde el 31 de julio. El Gobierno de Aragón tiene desplazada una brigada helitransportada de Boltaña, un helicóptero ligero y dos brigadas terrestres.
Zonas activas en el incendio de Viu
Por su parte, el fuego de Viu, en Foradada del Toscar, activo desde el 4 de agosto, también es de carácter forestal, en zona de alta montaña con compleja orografía. En la zona trabajan, por parte del Gobierno de Aragón una brigada helitransportada de Peñalba, un helicóptero ligero, dos brigadas terrestres y dos autobombas.
A primera hora de la tarde, coincidiendo con los momentos de temperaturas más altas, se ha producido alguna reactivación en varios focos que ha obligado a movilizar más recursos, como la brigada helitransportada de Bailo, que se unía a la de Peñalba y los medios terrestres.
Según Infoar, todos estos fuegos presentan evolución favorable y ahora se trabaja en enfriar zonas calientes y atacar reproducciones aisladas.
En este sentido, la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha establecido nivel de alerta rojo por peligro de incendios en 17 zonas de la Comunidad: Depresión del Jalón, Javalambre, Jiloca-Gallocanta, Moncayo y Aranda, Montes Universales, Muelas del Ebro-Alcubierre, Muelas del Ebro Valmadrid, Muelas del Ebro-Zuera, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Rodeno, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur y Turia.
El resto tiene nivel naranja excepto el norte del Pirineo y la zona este de Teruel, donde el nivel es amarillo.
Los principales factores de propagación de los posibles fuegos serían el viento, además de la topografía, sin descartar puntualmente algún comportamiento convectivo. Se podrían dar chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañadas de fuertes rachas de viento.
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