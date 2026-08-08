Una tormenta con granizo en Monzón obliga a cerrar la N-240 hacia Binéfar y un desprendimiento de rocas corta otra carretera en Villarluengo

Un fuerte temporal agua y granizo ha causado diversos daños materiales en la tarde de este sábado en Monzón. Las rachas de viento han derribado varios árboles, alguno de grandes dimensiones, y una cubierta de un tejado que ha caído sobre la carretera N-240 en dirección a Binefar, un accidente por el que se ha cerrado al tráfico la vía, según ha confirmado la Dirección General de Tráfico.

Ha sido una tormenta "fuerte, de poco tiempo pero muy intensa", según explica el alcalde de la localidad y presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver. El temporal ha causado daños en fincas y casas de campo y ha obligado a cerrar parques, así como a desplegar a los bomberos de la diputación y la brigada de servicios del ayuntamiento. "Pedimos a los vecinos extremar la preocupación por la zona oriental de la provincia de Huesca", señala Claver.

La cubierta de un edificio ha caído sobre la carretera N-240. / AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

El trabajo de los operarios ha permitido retirar los obstáculos en la carretera y reabrir la vía a última hora de la tarde. Sin embargo, el parque de Los Sotos permanece cerrado, mientras se revisan otros parques, entre ellos los de Mariano de Pano, la Azucarera y Jacilla.

Otra carretera cortada en Villarluengo

Las tormentas también han descargado con fuerza en otros puntos de la comunidad, como en el Bajo Aragón, aunque no con la fuerza con la que lo hicieron a mediados de esta semana. En la tarde de este sábado ha vuelto a caer algo de granizo en Calanda, pero agricultores de la zona minimizan en este caso los daños. Allí, una tormenta de agua y pedrisco arrasó en la tarde del lunes entre 650 y 800 hectáreas de cultivos en el entorno. El granizo se cebó con el producto estrella de la localidad, el melocotón, que ha sufrido graves afecciones sobre una superficie de 300 hectáreas con distintos grados de siniestralidad justo antes de su recolección.

Aunque la lluvia ha provocado un importante desprendimiento de piedras en una carretera de Villarluengo, la A-1702, que ha obligado a cerrarla al tráfico. Ha afectado, concretamente, a cinco kilómetros de esta vía autonómica con daños que habrá que evaluar por parte de los técnicos del Gobierno de Aragón, pero afortunadamente no ha habido daños personales que lamentar. Se cierra hasta nuevo aviso, según han informado las fuentes oficiales de la DGA.

En Azaila, las tormentas esta tarde han venido acompañadas de fuertes rachas de viento, localmente de hasta 80-90 km/h, donde se ha producido un pequeño reventón a la llegada de la tormenta, según ha informado la cuenta de X Meteo Aragón. Un reventón térmico o cálido es una corriente de aire que baja con fuerza desde una nube de tormenta. Al descender, el aire se comprime y se calienta mucho. Esto causa una subida rápida de la temperatura, una baja gigante de la humedad y vientos muy fuertes.

Noticias relacionadas

La Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón había informado de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido varios avisos, en Aragón, para este sábado, 8 de agosto, por lluvias y tormentas. Uno de ellos es un aviso naranja en la Ribera del Ebro, provincia de Zaragoza, y el Bajo Aragón, provincia de Teruel, entre las 14.00 y las 22.00 horas; así como en el sur de la provincia de Huesca, entre las 16.00 y 23.59 horas. El otro es un aviso amarillo en Gúdar y el Maestrazgo, en la provincia de Teruel, entre las 14.00 y 22.00 horas; y en el Pirineo oscense, centro de la provincia de Huesca y las Cinco Villas --provincia de Zaragoza--, entre las 16.00 y 23.59 horas.