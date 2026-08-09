La CHE multa al Ayuntamiento de Benasque con una falta leve por las obras del telecabina

La Confederación Hidrográfica del Ebro multará con una "falta leve" al Ayuntamiento de Benasque por las obras realizadas en el entorno de la salida del telecabina de Benasque y su impacto en el entorno del río Ésera en la localidad. Desde la organización SOS Ribagorza han denunciado el "trato de favor entre instituciones" y han criticado que, a pesar de los recursos presentados, "nunca" se paralizaran las obras en la estación de salida del telecabina que unirá Benasque con Cerler, uno de los proyectos pirenaicos que ha recibido financiación europea.

Cabe recordar que la denuncia se produjo hace un año por parte de varias organizaciones ecologistas, que denunciaron que las obras de canalización y dragado del río Ésera en Benasque, cuya finalidad era mitigar los daños y la vulnerabilidad del casco histórico en los episodios de inundación, están produciendo "una fuerte degradación de su estado ecológico" que motivó entonces incluso la paralización de las obras, algo que nunca llegó a producirse.

Máquinas en la intervención junto al cauce del Ésera, en Benasque. / SOS Ribagorza

Según detallaba un informe firmado por el profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, Diego García de Jalón, que aportaron a la denuncia, "durante las obras se ha realizado un dragado de todo el cauce y creado un canal estrecho que deriva todo el caudal del río siguiendo la máxima pendiente", algo que ha supuesto "la destrucción de la estabilidad morfológica del lecho y la de todos los hábitats asociados, y por consiguiente la eliminación de todas las especies acuáticas que habitaban el tramo fluvial".

Por estas razones reclamaban que se paralizaran de inmediato las obras y que se obligara a la empresa y los promotores "a resarcir al río de los graves daños causados hasta la fecha".

Intervenciones denunciadas en el cauce del Ésera. / SOS Ribagorza

Sin embargo, la respuesta de la CHE no ha convencido a los colectivos ecologistas. Ni entonces se pararon las obras ni ahora la sanción recoge, a su modo de ver, la gravedad de la falta. En septiembre, el organismo de cuenca abrió un expediente sancionador para estudiar los recursos que se ha resuelto ahora con esa "falta leve" al Ayuntamiento de Benasque.

Según denuncia ahora SOS Ribagorza, los informes definitivos de la CHE "reconocen fielmente los incumplimientos en los que las obras no se ajustaron al proyecto", como la "ejecución sin permiso por estar fuera de plazo y ejecución sin cumplir los requisitos del proyecto que deberían haber respetado el cauce haciendo una mínima intervención en el río Ésera". "En su lugar el cauce fue modificado y abierto en canal en más de 250 metros, se removieron sedimentos, se eliminó la vegetación existente y se construyó un vado que ponía en riesgo el régimen de corrientes de la zona ante una posible avenida", señalan.

Desde la entidad denuncian que "la empresa que ganó la licitación, VIACOM S.A., con un descuento de más del 20% del presupuesto de salida, no fue instada en ningún momento a restituir lo dañado y hacer la obra según lo pactado en el contrato" y critican que "era más barato, cómodo y rápido la realización del trabajo de esta forma irregular".

Así, denuncian las "complicidades" de la CHE con los promotores y el Ayuntamiento de Benasque. Solo así se entiende, consideran, "que la CHE no parara la obra durante tantos meses de ejecución irregular". "La multa de la CHE se ha materializado finalmente como una falta leve, sin hacer la valoración de los daños que permitiría determinar si la falta es leve o grave. Igualmente no se han tenido en cuenta los agravantes de la negativa a cumplir el condicionado ambiental, incluso después de las denuncias, ni tampoco el no haber notificado el inicio de las obras al parecer en ningún momento. Y sin embargo sí ha servido como atenuante que ante el requerimiento de la CHE de medidas correctoras hayan realizado sólo una parte de lo acordado. Como ciudadanos nos sentimos defraudados y discriminados por el trato de favor entre administraciones", concluyen desde SOS Ribagorza.

Por último, vuelven a insistir en la "dudosa efectividad del proyecto, ya que sólo trata de proteger ante las posibles inundaciones el casco histórico de Benasque y para un periodo de retorno de 10 años". "Sin embargo, se da la circunstancia de que ya estaba prácticamente protegido para este tipo de inundaciones (similar a la riada de 2013 que no afectó al casco urbano por un estrecho margen). Así, sí que es urgente y necesario, plantearse actuaciones para periodos de retorno mayores y en todo el municipio, cosa que ni se ha planteado; así como dejar de edificar en zonas inundables. Con estos 1,2 millones de euros se podrían haber realizado actuaciones puntuales en lugares de mayor riesgo o reparaciones de escolleras dañadas", piden desde SOS Ribagorza.

Concluyen que "no se entiende cómo cuando la CHE dijo que la ubicación no era válida, el ayuntamiento no buscara un lugar más adecuado". Y es que uno de los argumentos de la sentencia que declara ilegal la telecabina fue el relativo a la inundabilidad.