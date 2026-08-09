Cinco detenidos por tráfico de drogas en San Lorenzo

Cinco personas han sido detenidas por un delito de tráfico de drogas durante los controles realizados por la Policía Nacional en los accesos a la ciudad con motivo de las fiestas de San Lorenzo. En el marco de estos dispositivos, los agentes han intervenido diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas 14 gramos de cocaína, 18 gramos de speed, 1,9 gramos de ketamina y 2,1 gramos de éxtasis.

Los controles se han desarrollado durante el fin de semana dentro del dispositivo de seguridad establecido con motivo de las fiestas, con el objetivo de reforzar la vigilancia en los principales accesos a la ciudad y prevenir posibles incidentes relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes y otras infracciones.

A pesar de estas actuaciones, las fiestas de San Lorenzo se están desarrollando con total normalidad y sin incidentes reseñables desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. El dispositivo desplegado durante estas jornadas está permitiendo mantener el desarrollo de las celebraciones dentro de la normalidad.

En cuanto a las sustracciones de teléfonos móviles, por el momento no se dispone de datos de especial relevancia. La información disponible todavía es provisional, por lo que será necesario esperar a disponer de un balance consolidado para conocer con mayor precisión el alcance de este tipo de incidencias durante las fiestas.

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La Policía Nacional continuará con los dispositivos de prevención y vigilancia establecidos mientras se desarrollen las celebraciones, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y favorecer el normal desarrollo de los diferentes actos festivos.