La desconocida conexión entre una de las capitales más turísticas del mundo y un pequeño pueblo de Zaragoza
Los rótulos cerámicos de las calles de la Ciudad Colonial de la capital dominicana llevan la firma de Muel, un municipio aragonés con siglos de tradición alfarera
Las conexiones que tiene Aragón con otras partes del mundo fuera de España pueden resultar curiosas y desconocidas para muchos. Es el caso del vínculo entre Santo Domingo, la capital de República Dominicana, y el municipio zaragozano de Muel. Una relación que sorprende a los visitantes aragoneses de la ciudad costera al ver en los rótulos de las calles la firma de la localidad aragonesa.
Santo Domingo fue el primer asentamiento europeo en América, en concreto, la primera sede del gobierno colonial de España en el Nuevo Mundo. En 1821, dejó de ser colonia española. Por ese pasado vinculado con España, durante las labores de restauración y puesta en valor del casco histórico de la ciudad en el s. XX se buscó utilizar materiales que evocaran la tradición cerámica española.
La cerámica de Muel
Si hablamos de cerámica española, un punto de referencia es Muel. El municipio cuenta con unas raíces muy antiguas vinculadas a este trabajo artesano. Ha pasado por varios momentos, desde un gran auge ocupando a todo el pueblo, cierto declive con la industrialización y la popularización del plástico sobre los años 20 del s. XX. y un resurgimiento en 1964 cuando la Diputación de Zaragoza impulsó la creación del Taller Escuela de Cerámica de Muel, con el objetivo de recuperar y salvaguardar unas técnicas que estaban a punto de perderse por completo.
Ahora, aunque sean pocos los alfareros que se dedican a ello, el oficio se mantiene. La cerámica sigue siendo llamativa a escala internacional. La de Muel es especial no solo por su volumen de producción, sino por su estilo. Sus piezas se hicieron reconocibles por el característico reflejo metálico y por decoraciones en verde y azul sobre un fondo de esmalte blanco de estaño, con motivos de influencia mudéjar.
El contraste sobre blanco se terminó convirtiendo en algo más allá de un recurso decorativo. Pasó a ser la firma visual de la alfarería de todo un pueblo. En otras palabras, la manera en la que Muel se distinguía de otros centros cerámicos aragoneses de la época.
Las calles de Santo Domingo
Por ello, durante las labores de restauración se optó por utilizar cerámica elaborada en Muel para señalizar las calles de de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Esa es la razón por la que estos dos lugares están relacionados. En esta ciudad de República Dominicana los rótulos de las calles han sido confeccionados por las manos de los muelanos. En los rótulos se puede ver, además del nombre de la calle, la firma de Muel (Zaragoza).
La Ciudad Colonial de Santo Domingo está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1990 y conserva algunos de los edificios coloniales más antiguos del continente americano. Sus calles, plazas e iglesias atraen cada año a miles de turistas, que recorren esta zona.
Quien pasea hoy por este barrio de Santo Domingo puede leer nombres como Las Damas (considerada la primera calle pavimentada de América) o el Conde (la principal vía peatonas de la Ciudad Colonial) sobre azulejos elaborados en Muel. Un pequeño detalle que une a Aragón con el primer asentamiento europeo permanente de América y que sigue sorprendiendo a quienes descubren la firma del municipio zaragozano a miles de kilómetros de distancia.
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