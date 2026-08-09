Entrevista a Javier Sierra, escritor aragonés que vivirá su tercer eclipse total de sol: "Va a ser un shock psicológico, es como una gran carambola cósmica"

El escritor y divulgador científico turolense Javier Sierra será uno de los protagonistas en la observación del eclipse total de sol de este año desde Teruel, uno de los lugares más privilegiados del planeta para hacerlo y su ciudad natal. En su dilatada trayectoria profesional ha tenido ocasión de hablar de estos fenómenos y escribir novelas relacionadas con estos episodios únicos para la humanidad que él ha logrado vivir ya en dos ocasiones. En una entrevista concedida a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN relata su experiencia en aquellos eclipses y algunos de los detalles que millones de personas desconocen porque no lo han disfrutado nunca.

¿Qué significa para Javier Sierra vivir un eclipse total como el que se va a producir el próximo 12 de agosto?

Este va a ser mi tercer eclipse total de sol. Vi el del 11 de agosto de 1999 en el norte de Francia, generó mucha expectación, lo llamaron 'el eclipse del milenio' y era el único fenómeno citado con fecha concreta en las cuartetas de Nostradamus, así que para mí fue muy intenso e interesante. Y el segundo lo viví el 21 dee agosto de 2017 en Kentucky, en los Estados Unidos, y luego descubrí que era el mismo que el de Francia porque los eclipses se repiten en ciclos de 18 años. Así que ahora veré mi tercero en Teruel, mi tierra, y también se produce en agosto. Esto sí que es una carambola cósmica y mi actitud es de máxima expectación. Es probablemente el fenómeno más sorprendente con el que nos obsequia la naturaleza y una gran carambola cósmica, porque los eclipses totales de sol solo se dan en el sistema solar desde el planeta Tierra, y eso es así porque la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol y está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol, así que lo tapa al completo. Muy contento de verlo por tercera vez.

¿Cree que este eclipse total es algo tan excepcional para el ser humano o nos estamos volviendo todos un poco locos con este fenómeno?

Creo que el eclipse es un shock psicológico y lo podremos analizar mejor cuando pase porque de repente te das cuenta de que vives en el corazón de una gran maquinaria cósmica y el eclipse pone en evidencia cómo están sincronizados los elementos del universo, que de otra manera nos pasarían desapercibidos. Así que para muchas personas va a ser un shock psicológico. Pero más allá de eso creo que tiene más de sociología que de impacto real en la vida de la gente. No hay energías extrañas ni van a cambiar grandes cosas ni antes ni después del eclipse. Pero eso al final lo marcará cada uno en función de cómo lo viva.

"Vi el eclipse del 11 de agosto de 1999 en el norte de Francia, que lo llamaron 'el eclipse del milenio' y era el único fenómeno citado con fecha por Nostradamus, y también el del 21 de agosto de 2017 en Kentucky, en los Estados Unidos, que bautizaron como 'el eclipse americano'"

¿Qué cree que tiene de atractivo este fenómeno en la gente que no está tan acostumbrada o conoce tanta información sobre los eclipses? ¿Nos interesa más saber por qué se producen o simplemente tener la mejor foto posible para las redes sociales?

Te das cuenta de que hay muchas cosas a nuestro alrededor que no podemos controlar. El hecho de que se nos recuerde a los seres humanos, probablemente la criatura más soberbia de la creación, que hay cosas que se escapan a nuestro control es interesante, nos da un poco de humildad y nos devuelve esa sensación de pequeñez que precede al asombro verdadero. Para mí el eclipse tiene mucho de poético en ese sentido, es un fenómeno que va a asombrar y que va a marcar a varias generaciones en España porque hace más de un siglo que no se produce un fenómeno de estas características en nuestro país, y la última vez que se produjo apenas había suministro eléctrico en los hogares. Y confío en que a los más jóvenes también les sirva para estimularles, porque se está hablando mucho de astronomía, de exploración espacial, de los límites del conocimiento humano o la grandeza del universo y esto puede inspirarles a estudiar esto y a acercarse con este asombro que predicaba Carl Sagan a esos misterios del universo.

"El eclipse tiene mucho de poético, es un fenómeno que va a asombrar y que va a marcar a varias generaciones en España"

¿Qué recuerda de aquel primer eclipse total que viviste en 1999 y que te llevaste para siempre de esa experiencia?

Lo que recuerdo es que había como mucha electricidad en el ambiente, lo digo como metáfora, porque en aquella época se hablaba de muchas cosas que parecían el fin del mundo. Por ejemplo aquel verano la noticia de moda era el 'efecto 2000' en los ordenadores que, para quien no lo recuerde, decía que por un error de creación de cómputo en los ordenadores todos ellos iban a pasar al 1900 cuando llegáramos al año 2000. También fue la época en la que estábamos a punto de cambiar de moneda y pasar al euro. Era la época en la que Paco Rabanne anunció que la estación espacial rusa MIR iba a estrellarse sobre París justo ese 11 de agosto, que era una especie de visión que él había tenido o una profecía. Todo eso, sumado a Nostradamus, creaba una sensación muy electrizante, era el mileniarismo obviamente. Había sectas también que predicaban el fin del mundo para esos días... Era todo como muy oscuro y recuerdo haber vivido esa atmósfera. En ese momento era el director de la revista Más Allá, dedicada a los misterios y que hablaba muchos de estas profecías, y por mi mesa de redacción pasó todo. Fue tan electrizante que decidí ir yo mismo a París ese 11 de agosto a ver el eclipse total aunque tuviera el riesgo de que me cayera encima esa estación espacial rusa (se ríe). Tenía que ser testigo de algo así y además coincidía con que el 11 de agosto es mi cumpleaños, así que era la bomba. Ahora será un día después pero voy a tener la oportunidad de celebrarlo en mi ciudad natal.

"En el eclipse de 1999 había un ambiente electrizante. La noticia de moda era el 'efecto 2000' en los ordenadores, fue la época en la que estábamos a punto de cambiar de moneda y pasar al euro y en la que Paco Rabanne anunció que la estación espacial rusa MIR iba a estrellarse sobre París justo ese 11 de agosto"

¿El eclipse es también inspirador para los que escribís novelas?

Sí, es totalmente inspirador. En mi caso particular, el eclipse de 1999 me llevó a escribir un libro que se titula 'Las puertas templarias' que fue mi segunda novela, donde hay un eclipse de fondo en la narración. Ahora estoy reescribiendo esta novela y lo estoy haciendo recordando mucho el momento del eclipse total, como la gente se puede imaginar, y sacaré una nueva versión de aquella novela en la que el eclipse total de sol va a estar muy presente. Y hay otro aspecto que da mucho para discusión literaria. Yo acabo de estar ahora en Grecia con otro escritor aragonés, José Luis Corral, y él es novelista histórico y hemos estado hablando mucho de lo influyentes que han sido los eclipses en las crónicas y documentos del pasado. Por ejemplo, Jaime I vio un eclipse el 3 de junio de 1239 desde Montpellier y aparece referenciado en las crónicas como un signo extraordinario. También he ido a visitar con José Luis Corral la 'Piedra del Eclipse', una dovela que está en un arco histórico en Sos del Rey Católico en el que se referencia un eclipse total de sol que tuvo lugar en septiembre de 1354, que asombró tanto a los habitantes de las Cinco Villas que decidieron dejar constancia escrita en la piedra para el futuro. Todas estos elementos y referencias a los escritores nos inspiran mucho porque nos estimulan para incluirlas en nuestras narraciones.

¿Y tienen estos eclipses totales algo de leyenda o misterio que les acompaña siempre que se producen?

La leyenda está en que en el pasado no sabíamos interpretar bien qué significaba un eclipse. El ser humano de siglos anteriores buscaba su destino entre las estrellas y que de repente el sol se apagara por unos instantes necesariamente quería decir algo, y ahí es donde surgen las leyendas y los mitos relacionados con los eclipses. En Oriente por ejemplo se creía que un dragón devoraba al Sol y eso era signo de un mal augurio. En Mesopotamia en los días previos a un eclipse se ponía a un falso rey en lugar del verdadero porque se pensaba que el eclipse traería malas energías sobre el monarca y para evitarlo ponían a un actor en su lugar. Hay muchas supersticiones muy curiosas que hablan de lo estremecedor que es contemplar un eclipse total de sol y los aragoneses lo van a ver enseguida este 12 de agosto. Si el tiempo lo permite, se van a estremecer, no va a haber nadie que quede impasible, ni siquiera la gente que no pueda verlo porque sea invidente, porque va a notar el fresco que va a atrer el eclipse o ese silencio en el que hasta los animales se callan, nadie pronuncia una palabra ante lo ominoso de ese momento celeste y eso afecta a todos los ánimos.

Lo que es nuevo es que se produzca en una sociedad actual con más acceso a la información, más influenciada por el efecto de las redes sociales, más pendiente de lo efímero...

Cuando fui testigo de mi segundo eclipse, el de 2017, la prensa en Estados Unidos lo llamó 'el gran eclipse americano' y ya obviamente estábamos en la era de las redes sociales. ¿Qué hizo la NASA? Pues publicó en Spotify una lista de música vinculada con eclipses que sonó en todo Estados Unidos, porque hay muchas canciones del pop y el rock que tienen que ver con eclipses. Y evidentemente hicieron también un gran esfuerzo de retransmisión en vivo para quien no estuviera en la franja de visibilidad total. Eso también va a pasar ahora. Tanto las autoridades científicas españolas como las estadounidenses van a estar retransmitiendo para que tenga un alcance universal, y eso me parece muy bonito porque busca extender esa energía del asombro que producen los eclipses.

"Los grandes acontecimientos, se produzcan en el cielo o en la tierra, siempre dejan una huella en nuestros ánimos, nos van cincelando y construyendo nuestra personalidad"

También ahora hay mucha información sobre la explicación científica de lo que lo provoca y que nada en el universo parece dejarse en manos del azar. ¿Eso da vértigo o ayuda a nuestra mentalidad actual?

Eso debe abrirnos la mente al estudio y a la observación de estos fenómenos. Ver el eclipse del próximo día 12 me sitúa también en la línea de los esfuerzos científicos que se hicieron en la Antigüedad por conocer los eclipses. En el Museo Arqueológico Nacional de Atenas se conserva el primer ordenador construido por el ser humano y fue del siglo II a.C., es un mecanismo de 85 ruedas dentadas que se rescató en un naufragio cerca de la isla de Creta y que servía para calcular los ciclos de los eclipses que antes contaba, los llamados ciclos saros en la que la posición de esos astros se repiten con la misma duración y misma secuencia de entrada de la luna por delante del sol. Ese era el objeto de la primera máquina automática de la historia construida no sabemos por quién pero con la obsesión de controlar esa mecánica celeste. Eso me resulta muy inspirador porque nos está diciendo que el ser humano lleva milenios observando el cielo y sus fenómenos y milenios intentando comprender cómo funciona.

Comentaba antes que no nos dejará indiferentes a nadie pero, ¿puede cambiarnos en algo el día después?

Los grandes acontecimientos, se produzcan en el cielo o en la tierra, siempre dejan una huella en nuestros ánimos, nos van cincelando y construyendo nuestra personalidad. Creo que el 13 de agosto nos parecerá que no hemos cambiado nada, porque los cambios fuertes no se producen de un día para el otro, pero en realidad sí que nos va a cambiar para siempre, confío en que a partir de este fenómeno y de la difusión que se le dé va a nacer una generación de personas muy pendientes de la mecánica celeste y de lo que ocurre más allá de nuestra atmósfera. Y además coincide con un momento muy bonito, que es el de la reactivación de la carrera espacial. Acabámos de enviar seres humanos a dar vueltas alrededor de la Luna, pronto volveremos a pisarla y más pronto que tarde tendremos bases permanentes allí, y todo esto está relacionado con esa necesidad que tiene el ser humano de ir más allá de las fronteras de nuestro planeta. Necesitamos expandirnos ahí fuera y fenómenos como este crean nuevas generaciones de científicos del espacio, que los necesitamos más que nunca.

¿Y qué significado y qué importancia tiene Teruel en este eclipse total de sol?

Teruel tiene la fuerza simbólica para convertirse en la capital de este eclipse. No olvidemos que el escudo de Teruel es un toro con una estrella que se mueve encima, esto ya refleja que desde la heráldica medieval la ciudad ya ha estado vinculado a la observación del cielo, tiene una instalación científica de observación de primer nivel como es el Observatorio Astrofísico de Javalambre y una de divulgación como es Galáctica que nos sitúan muy arriba en el ránkng de lugares desde el que trasladar conocimiento sobre el espacio. Y Teruel tiene el mayor parque paleontológico de España que es Dinópolis y no olvidemos que los dinosaurios se extinguieron porque una piedra caída del cielo impactó contra la Tierra. Todo eso está vinculado con las cosas que pasan en los cielos. Para mí Teruel tiene todo, el componente científico, simbólico y poético para disfrutar de este eclipse como en pocos lugares del planeta.

Y en su caso también el componente sentimental... es su ciudad natal.

Evidentemente, desde que cumplí 15 años y me mudé al Levante, porque mis padres se trasladaron a Castellón, no celebraba un cumpleaños en Teruel desde los 15 años, y voy a hacer 55. Este año lo voy a celebrar allí por el eclipse y estoy encantado de hacerlo.