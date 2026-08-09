Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su casa de Tauste: un legado de compromiso político y con la tierra

Javier Sánchez, exsecretario general de UAGA Aragón, y su mujer, Esther Latorre, igualmente vinculada a la organización agraria y miebro de la Inercomarcal de Izquierda Unida en Zaragoza, han sido hallados muertos en la madrugada de este sábado, con signos de violencia, en el domicilio que compartían en Tauste, su localidad. La Guardia Civil investiga este trágico suceso, del que siguen abiertas todas las hipótesis.

La muerte trágica de ambos deja huérfanas a dos organizaciones, UAGA e Izquierda Unida Aragón, desde donde destacan el "compromiso y la profunda humanidad" de las víctimas, que acumulan décadas de militancia en ambas entidades. Un tiempo en el que han ostentado distintos grados de responsabilidad, a nivel local, comarcal, provincial y autonómico. Juntos tenían dos hijas en común.

Javier Sánchez con José Manuel Penella, exsecretario general de UAGA que tomó el relevo de Sánchez. / Servicio Especial

Javier Sánchez y Esther Latorre son viejos conocidos del sector agrario, de la militancia de IU y de otras causas sociales, como la defensa de los derechos del pueblo palestino, y han partido a nivel político y social en distintas instituciones, desde el Ayuntamiento de Tauste hasta la coordinadora de IU o la dirección de UAGA-COAG en Aragón.

Javier Sánchez (1959) era agricultor de cereal y forraje y fue socio fundador de la cooperativa Agerca, de elaboración de quesos artesanos. Veterano sindicalista, afiliado a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón en 1983, fue elegido secretario de la organización en la X asamblea, celebrada en diciembre de 1999. Desempeñaría esta responsabilidad hasta diciembre de 2010.

Desde ese año era el responsable de UAGA en la comarca de Cinco Villas. Además, presidía la Cámara Agraria de Zaragoza desde 2001 hasta la actualidad. Fue miembro de la Comisión del Agua desde su constitución hasta 2024 y participó activamente en la Ponencia de la Comisión de obras conflictivas facilitando acuerdos sobre Biscarrués, Matarraña y Yesa.

Imagen de archivo de la coordinadora de IU Aragón, de la que Sánchez (primero por la izquierda) formó parte, con Álvaro Sanz como coordinador autonómico. / IU Aragón

A nivel estatal también ocupó cargos de importancia en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Fue miembro de su comisión ejecutiva en dos etapas diferentes: de febrero de 1996 a noviembre de 2000 y desde marzo de 2003 a marzo de 2006. Entre las áreas de las que era responsable destacan Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural. También fue representante de COAG en el Consejo Económico y Social Europeo. Asimismo, fue miembro de la comisión ejecutiva de Vía Campesina Europa.

Desde UAGA señalan en un comunicado de despedida que "más allá de todos los cargos y responsabilidades que ostentó, Javier destacaba por su vehemencia, perseverancia, inteligencia y brillante dialéctica". "Era todo un sindicalista de raza, cualidades que le permitieron alcanzar importantes acuerdos con gobiernos y administraciones a todos los niveles", señalan. "Nunca podremos olvidar que fruto de su trabajo sindical se alcanzó el acuerdo para la devolución del impuesto especial de hidrocarburos (IEH)", concluyen.

Esther Latorre era miembro de la Intercomarcal de IU Zaragoza y formaba parte de su Red de Medio Ambiente y de la Red de Feminismos en IU Aragón. Sánchez, por su parte, había formado parte de la Coordinadora autonómica de IU Aragón.

Esther Latorre puso en marcha el área de Mujer en UAGA. / Servicio Especial

Latorre también fue la fundadora del área de Mujer en UAGA y se presentó por IU a la alcaldía de su localidad.

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Esther Latorre Larrodé (1960), recuerdan desde UAGA, era agricultora de hortalizas en ecológico y tenía una pequeña granja de gallinas ponedoras, también sindicalista histórica de UAGA y militante desde hace décadas de IU. Participante activa en el Área de la Mujer de UAGA y una de sus impulsores, y fue una luchadora incansable por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres agricultoras y ganaderas.