La piscina municipal con las mejores vistas de España está en un pequeño pueblo de Aragón: "Un oasis"

El calor no ha dado tregua en Aragón durante todo el verano y las personas buscan la fórmula de poder disfrutar del tiempo libre y no achicharrarse en el intento. Las altas temperaturas han sido una constante en Zaragoza, Huesca y Teruel con muchas localidades rozando los 40 grados durante muchos días de junio, julio y agosto. Además, algunos pueblos considerados históricamente como frescos han perdido esa etiqueta viviendo incluso noches tropicales que han complicado conciliar el sueño a los vecinos.

Las piscinas municipales se han convertido en el refugio de vecinos y visitantes en todas las localidades de Aragón. Un lugar al que acudir para poder aprovechar el tiempo veraniego y juntarte con tus familiares y amigos para pasar la tarde. La comunidad cuenta con muy buenas instalaciones para pegarte un chapuzón en las tres provincias y hay algunos pueblos que han logrado ganarse una importante fama en la comarca también por su bar-restaurante. Figueruelas, Monzón, Losanglis o Albarracín son las localidades con algunas de las piscinas más famosas de Aragón.

Piscina municipal de Alquézar / GOOGLE MAPS

Otras instalaciones municipales que han ganado una gran reputación en los últimos años son las de Alquézar, que cuentan con una preciosa panorámica hacia el casco urbano, considerado por muchos uno de los más bonitos de toda España. La localidad oscense es una de las más turísticas de todo Aragón gracias a su patrimonio con unas calles empredradas donde podrás perderte. La colegiata de Santa María la Mayor de Alquézar, una fortaleza de origen medieval, corona un pueblo que merece una visita en cualquier época del año.

Además, Alquézar es uno de los destinos preferidos por aragoneses y foráneos cada verano porque la ruta de las pasarelas te permite hacer ejercicio, conocer el entorno del pueblo y refrescarte en plena naturaleza. Nada más terminar su ruta por el cañón del río Vero, los visitantes se dejan caer por las piscinas municipales, que completan la oferta de baño con las piscinas naturales del río Vero distribuidas a lo largo de la sierra de Guara.

Una imagen panorámica de la localidad de Alquézar / El Periódico

"Muy recomendado para comer"

Las piscinas municipales de Alquézar abrieron sus puertas a principios de junio y tienen un horario de 10 a 20 horas. La entrada individual tiene un precio de 4 euros y el paquete de diez entradas vale 30 euros. Además, los alumnos del colegio de Alquézar y los menores de seis años entran gratis. Dentro de las instalaciones municipales se encuentran dos vasos, uno grande para nadar y otra pequeña para los más pequeños de la casa. Alrededor de la piscina hay bastantes sombrillas para protegerte del duro sol de agosto.

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Entrada a las piscinas municipales de Alquézar / TURISMO DE ALQUÉZAR

Junto a la piscina se encuentran también varias pistas deportivas para hacer ejercicio como un campo de fútbol sala. La instalación cuenta con un bar-restaurante que abre también todos los días del verano hasta la medianoche. Este restaurante cuenta con una terraza panorámica desde la que se contempla todo el pueblo de Alquézar. "Muy recomendado para comer, económico y disfrutón. Un 10 para ellos y sobre todo por las patatas rellenas de carne", afirman uno de sus múltiples comentarios positivos sobre este establecimiento que le da un toque diferente a uno de los pueblos más bonitos de toda España.