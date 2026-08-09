¿Miles o millones de visitantes para el eclipse?: Aragón se prepara para la incógnita del evento del siglo

Aragón va a ser uno de los balcones más privilegiados del planeta Tierra para observar el eclipse del próximo 12 de agosto. La comunidad lleva meses preparándose y las distintas Administraciones acumulan a estas alturas cientos de horas de reuniones para coordinar un dispositivo que debe jugar con un factor del todo determinante pero también imposible de conocer: ¿cuánta gente acabará viniendo? La estimación que se realizó en un primer momento contemplaba un margen bastante amplio de visitantes que oscilaba entre los 300.000 y los 4 millones. Parece ser que el número de personas se quedará más bien en el entorno bajo de la horquilla, pero todo debe estar preparado para una llegada masiva.

Solo el Gobierno de Aragón ha preparado un dispositivo de más de 2.000 personas: un millar de Protección Civil y otras mil de Infoar. Además, estarán todos los técnicos del servicio de Seguridad de la dirección general de Interior y el 112 al completo. A estas cifras hay que sumar los agentes de la Policía Autonómica, con todos los efectivos disponibles, y todos los funcionarios del resto de administraciones, comenzando por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A esto aún falta añadir los bomberos de las diputaciones y los agentes de todos los cuerpos municipales de Policía. Ahí es nada.

Pero más allá de las grandes cifras y enormes dispositivos, es en los pueblos donde los alcaldes están haciendo auténticos encajes de bolillos para evitar situaciones de riesgo mientras se garantiza el disfrute de un fenómeno astronómico único y que, pese a eclipsar el Sol, dará una visibilidad poca veces antes vista al Aragón rural y poco poblado.

Punto de observación en Calatayud. / EL PERIÓDICO

Puertomingalvo, en la comarca de Gúdar-Javalambre, apenas supera el centenar de habitantes. Estos días celebra además sus fiestas patronales, por lo que las verbenas se alternarán con la observación del eclipse. «Puede ser un poco de lío si coincide tanta gente como está previsto y justo coincidiendo con las fiestas, pero gestionaremos la situación todo lo mejor que podamos», asegura el alcalde de esta localidad, Manuel Zafón.

No obstante, más allá de los visitantes que puedan llegar el día del eclipse, el alcalde destaca la oportunidad que esto supone para Puertomingalvo. «Todos los acontecimientos que dan a conocer el pueblo siempre son buenos», cuenta Zafón. En su opinión, muchos visitantes «pueden descubrir la localidad y regresar en otro momento del año».

Algunas preocupaciones

Pero no todo son ganas y expectación. La principal preocupación es la seguridad en el monte: la sequía y la posible concentración de personas en distintos puntos elevan el riesgo de incendio, motivo por el cual el ayuntamiento ya ha lanzado bandos para pedir que no se acceda a determinadas zonas.

En Alhama de Aragón el eclipse casi coincide también con el inicio de sus fiestas. El ayuntamiento ha elegido como punto de observación la zona de los albergues y el campo de fútbol. «Es una zona bien comunicada, con accesos por carretera, por la estación de ferrocarril y también a pie, lo que facilita cualquier actuación en caso de incidencia», explica la alcaldesa, Pilar Marco.

A pesar de la gran expectación que ha despertado el eclipse, Marco asegura que el aumento de visitantes resulta difícil de medir porque agosto ya es un mes de máxima afluencia para la localidad. «Las casas rurales están llenas y los balnearios rozan la ocupación máxima siguiendo el ritmo de todos los veranos», explica. No obstante, sí reconoce que este año las reservas llegaron con mucha más antelación, un comportamiento que no comprendían al principio pero que ahora atribuyen al interés por el eclipse.

El alcalde de Calamocha, en la carpa instalada para observar el eclipse. / EL PERIÓDICO

La principal preocupación del ayuntamiento no está en el fenómeno astronómico, sino en todo lo que supone la llegada de miles de personas en pleno mes de agosto. «Si dijera que no tengo preocupación, mentiría», admite la alcaldesa, que asegura que revisan el dispositivo «día tras día y minuto tras minuto» para reforzar las medidas de seguridad. Las altas temperaturas, el riesgo extremo de incendios y posibles golpes de calor centran sus inquietudes.

En Épila las ganas también se mezclan con la incertidumbre. Este municipio de la comarca de Valdejalón es uno de los lugares designados por el Gobierno de Aragón con punto oficial de observación, por lo que es el Ejecutivo autonómico el que se está encargando de montar una gran explanada en la que los interesados pueden reservar una plaza de aparcamiento y acceder así a un recinto en el que hay programadas toda una serie de actividades. Una especie de festival del eclipse que tendrá también lugar en otros puntos de la comunidad: Javalambre, Calamocha y MotorLand, en Alcañiz.

«Si dijera que no tengo preocupación mentiría», afirman desde Alhama de Aragón

«A día de hoy (por el viernes) ya son cerca de 3.000 personas las que se han inscrito para venir», explicaba el alcalde de Épila, Jesús Bazán. «Hace muchos meses» que saben que son uno de los puntos de observación oficiales del Gobierno de Aragón, un nombramiento que, opina, hará que acuda todavía más gente. En el pueblo, no obstante, los negocios y los bares no saben qué esperar. «La campa está a 8 kilómetros del pueblo, que está muy bien porque es un sitio perfecto y con muy buena accesibilidad desde la autovía. Pero no sabemos cuánta de esa gente pasará por Épila y entrará al pueblo», explica el regidor. No obstante, no quieren perder la oportunidad de darse a conocer, como en Puertomingalvo. De ahí que junto con la comarca hayan previsto toda una serie de rutas turísticas por algunos de los municipios del entorno.

Alcañiz y su Motorland son otro de los enclaves escogidos como punto oficial de observación. El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Estevan, reconoce, al igual que sus colegas, que uno de los principales interrogantes es conocer hasta qué punto se cumplen las previsiones de afluencia de gente: «Tenemos mucha inquietud y, sobre todo, mucho respeto».

La experiencia de Motorland

Pese a las dudas, el ayuntamiento confía en su experiencia para afrontar multitudinarias ocasiones como llevan haciendo desde la aparición del circuito de MotorLand: «Alcañiz es una ciudad que está preparada siempre para los grandes eventos y para las grandes multitudes, como demuestran la celebración de los grandes premios de MotoGP», señala Estevan.

A las actividades que acogerá el aparcamiento de Motorland se les sumará la presencia en la capital del Bajo Aragón de un grupo de especialistas estadounidenses vinculados a la NASA que se alojará en el Parador de Alcañiz. Uno de los grandes protagonistas será el astronauta Donald Pettit, que ofrecerá una charla gratuita para complementar las actividades astrológicas. Estevan cuenta que un grupo de estadounidenses reservó hace dos años la totalidad del Parador para poder seguir el eclipse desde la zona.

La expectación también se refleja en el sector turístico asegura Estevan: «La ocupación de hoteles y alojamientos rurales está rozando ya casi el 90%». Para el alcalde, estas cifras anticipan un movimiento excepcional y hacer prever que la comarca «se va a llenar de visitantes, de curiosos y de gente que quiere venir a vivir un momento único».«Tenemos que estar preparados, no sabemos si serán mil, diez mil o cien mil», zanja Estevan.

En Calamocha, otro de los puntos oficiales de observación del eclipse, se repiten las mismas sensaciones. Todos los esfuerzos de las autoridades locales están puestas en organizar la llegada de visitantes y garantizar que la jornada transcurra con seguridad. Sean los que sean los que lleguen. El alcalde, Manuel Rando, explicaba esta semana que durante estos días han limpiado los campos y calles de la zona donde se van a instalar las caravanas y los coches.

«Tenemos que estar preparados, pero no sabemos si vendrán mil o cien mil», dice el alcalde de Alcañiz

La localidad también prepara una programación especial para acompañar la observación del eclipse, con un festival musical desde las 18.00 horas hasta las 08.00 del día siguiente que cuenta con siete actuaciones. «Obviamente, entre medio habrá una hora que se centrará todo en el eclipse», señala Rando. La actividad se completará con visitas guiadas para que los visitantes puedan conocer el entorno de Calamocha durante su estancia.

Comenta el alcalde que «el dispositivo de acogida contará con tres puntos de información, uno de ellos en el propio espacio donde se concentrarán las actividades, situado en el polígono, donde se ha habilitado una superficie asfaltada de 22.000 metros cuadrados destinada al aparcamiento. Por su parte, el Gobierno de Aragón dispondrá a lo largo de la localidad diferentes servicios, entre ellos telescopios, seguridad, asistencia sanitaria, almacén, bomberos, ambulancias y baños, además de una carpa cubierta de 1.000 metros cuadrados. Como en el resto de puntos oficiales de observación.

«Mucha gente está llamando, vienen familiares y amigos. Además de los hoteles, las casas estarán también llenas», cuenta Rando, que no niega tampoco la incertidumbre sobre la dimensión final de la llegada de visitantes. Pese a esa incógnita, el Ayuntamiento asegura está preparado: «Es algo nuevo para nosotros y lo que tenemos claro es que queremos aquí dar una buena imagen». Ningún trabajador municipal se ha cogido vacaciones esta próxima semana para atender posibles eventualidades.