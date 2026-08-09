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El refugio de Cenando con Pablo está en un restaurante del Pirineo aragonés: "Es la quinta vez que vengo"

El influencer califica el restaurante oscense como uno de los mejores de España para disfrutar de chuletones y carne de buey.

Cenando con Pablo ha visitado un famoso restaurante del Pirineo

Cenando con Pablo ha visitado un famoso restaurante del Pirineo / SERVICIO ESPECIAL

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Luis Alloza

Pablo Cabezali, conocido como Cenando con Pablo, visita Aragón con cada vez más frecuencia para probar la comida de los mejores restaurantes de Zaragoza, Huesca y Teruel. El creador de contenido gastronómico ha admitido en uno de sus últimos vídeos que tiene incluso un refugio en la comunidad. Se trata de uno de los restaurantes más famosos de todo el Pirineo gracias a la calidad de sus productos y también su exclusiva ubicación con una privilegiada panorámica sobre los verdes prados y los altos picos.

"Este es posiblemente el restaurante más bonito de los Pirineos, está en la provincia de Huesca, en un pequeño pueblo llamado Buesa. Con unas vistas preciosas y una carta especializada en chuletones y carne madurada. Es el restaurante El Balcón del Pirineo, es la quinta vez que vengo y me parece de los mejores restaurantes de carne de toda España, una barbaridad", describe Cenando con Pablo su última visita a este popular restaurante del valle de Broto a muy pocos kilómetros del Pirineo.

El madrileño no dudó en probar sus famosos chuletones y comenzó con uno de Wagyu. "El color que tiene esta pieza es increíble y es de la zona. La pieza está muy tierna y tiene bastante sabor a brasa. Esuna carne que entra muy bien, no cae nada pesada". Después pasó a otro chuletón de auténtico buey. "Con medio trozo de un trichado esto es por lo que tanto me gusta venir aquí. Es una carne con un cuerpo, intensa, tiene un sabor fuerte, pero no me sabe tanto a maduración. ¡Qué maravilla!", analiza el influencer.

Cenando con Pablo recomendó 'El Balcón del Pirineo' a todos los amantes de la carne. Además de los chuletones, el madrileño probó el 'Trío de cecinas', los 'Huevos rotos con foie', una "combinación que funciona", los 'Boletus con huevo' y la 'Tarta de queso' y la 'Manzana asada al horno'. El equipo del restaurante pirenaico invitó al influencer a una cuenta que superó los 350 euros.

Los seguidores de Cenando con Pablo han aplaudido en los comentarios la decisión de dar a conocer un restaurante que también cuenta con un alojamiento con jacuzzi en la misma Buesa, típica aldea del Pirineo. "Es una pasada, he estado en varias ocasiones y además de lo bien que se come, las vistas son espectaculares", afirma un seguidor.

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Otras visitas a Aragón

Además de su vídeo en El Balcón del Pirineo, Pablo Cabezali ha compartido otras publicaciones 'made in' Aragón. El madrileño ha estado en Zaragoza y se ha pasado por dos locales de moda como Extrem, considerado el mejor brunch de la ciudad, y Perrazos, del influencer TakoyakiBlog. Hace poco tiempo estuvo también en la capital aragonesa con Rufo en una visita a el Cuartelillo del Caimán. También ha estado en Birolla, Gente Rara y Más Torres.

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