Más de 10.000 personas han reservado plaza para acampar y ver el eclipse desde los puntos oficiales de Aragón

El Gobierno de Aragón espera recibir a unas 15.000 personas en los cuatro puntos oficiales de observación del eclipse habilitados y ya ha registrado más de 10.000 reservas para aparcar y acampar en estos espacios. Así lo ha trasladado Miguel Ángel Clavero, director general de Emergencias del Ejecutivo autonómico, desde el punto oficial de observación habilitado en Épila, donde ha presentado las novedades de estos espacios junto al alcalde de la localidad, Jesús Bazán.

"Para disfrutar del eclipse hay que hacerlo con seguridad, y una de las grandes amenazas que tenemos con el eclipse es la movilidad, la observación, el riesgo de incendios forestales y lo que tiene que ver con el movimiento de personas en el medio natural. Por eso creemos que es mejor que la gente se concentre en estos puntos para que tenga servicios mínimos y seguridad para disfrutar del eclipse", ha manifestado Clavero.

El director general de Emergencias ha recordado que el decreto ley que entra hoy en vigor pone "limitaciones" al movimiento de personas y vehículos en masas forestales. "Estamos a 12 de agosto con un anuncio de la Aemet de altas temperaturas y, por tanto, alto riesgo de incendios. Lo que no queremos es incrementar ese riesgo de incendios con el movimiento de vehículos a motor por nuestro territorio, por eso el decreto ley limita el movimiento y es uno de los criterios que se ha seguido para establecer estos puntos de observación", ha añadido Clavero.

La carpa instalada en el polígono de Épila. / Gobierno de Aragón

Así son los puntos oficiales de observación

Los cuatro puntos oficiales de observación instalados en cuatro localidades de Aragón cuentan con una gran zona de parking, donde se permite la acampada temporal entre los días 10 y 13, "porque la acampada libre en Aragón está prohibida", ha recordado Clavero. "Pero con este decreto ley se declaran estas cuatro zonas, en Épila, Javalambre, Calamocha y MotorLand Aragón como zonas de acampada junto con Cariñena y Ariza", ha añadido.

Clavero ha explicado que desde la DGA "hemos puesto unos servicios mínimos para que la gente pueda estar con cierto confort, con servicios higiénicos y contenedores de basura, instalaciones y servicios de Protección Civil, bomberos forestales, seguridad, turismo y todo lo que monta el ayuntamiento, con una zona de diversión donde la gente puede estar entretenida mientras espera el eclipse".

Pantalla instalada en el punto de observación del eclipse de Épila. / Gobierno de Aragón

Retransmisión del eclipse en directo e inclusiva

Además, en estas grandes superficies, se ha instalado una carpa de grandes dimensiones. "Lo que queremos es un sitio donde se pueda estar a la sombra, y un sistema audiovisual donde se van a poder ver documentales con el eclipse y promoción turística del entorno, charlas científicas sencillas..", añade Clavero.

Y en estas pantallas oficiales se retransmitirá el eclipse en directo, "no solo para las personas con visión normal, sino con un sistema auditivo para personas con discapacidad visual que impida ver el eclipse". "Este montaje es el que arropa a todos los visitantes para disfrutar del eclipse", ha concluido el director general.

Reservas 'in crescendo'

Clavero ha asegurado que las reservas van creciendo, especialmente en la última semana. "Empezamos muy lentamente pero están creciendo en la última semana. En Épila estamos por encima del 40% con más de 3.000 personas confirmadas. Y en el total de los cuatro puntos de observación estamos al 25% con más de 10.000 plazas ocupadas y reservadas", ha explicado. Por eso, se espera recibir a entre 12.000-15.000 personas con una ocupación del 30-35%. En Javalambre la ocupación está al 95%.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que el Gobierno de Aragón ha movilizado a más de 2.000 efectivos para garantizar la seguridad en todo el territorio, a quienes habrá que sumar el dispositivo especial de Guardia Civil y Policía Nacional. Además, concretó Clavero, "cada punto de observación tiene una dotación de personal, entre voluntarios, técnicos de protección civil, seguridad, personal del ayuntamiento, con 50-60 personas". Un despliegue sin precedentes para garantizar la seguridad en fenómeno astronómico y social que no se producía desde hace un siglo en Aragón.