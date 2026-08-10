Protección civil
Aragón activa la alerta frente al eclipse con sanciones de hasta 100.000 euros: estas son las actividades prohibidas hasta el día 13
Las restricciones se basan, principalmente, en el acceso a los montes y el uso del fuego
El Gobierno de Aragón ha activado este lunes el Plan Territorial de Emergencias de la comunidad (PLATEAR) en situación operativa 1 nivel 1 en coincidencia con la aplicación del decreto-ley de medidas urgentes que refuerza la prevención y la capacidad de respuesta ante el eclipse solar de este miércoles. El plan se ha activado a las 09.00 horas de este lunes, momento en el que se ha celebrado la reunión constitutiva del CECOP que permanecerá activado hasta que finalice el fenómeno, según ha informado el Gobierno de Aragón.
En el ámbito nacional, la secretaría general de Protección Civil y Emergencias activó este viernes la fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal General de Emergencias, ante los "riesgos potenciales" asociados al eclipse solar total del 12 de agosto que atravesará España y se espera movilice a millones de personas.
Como parte del dispositivo, Protección Civil mantendrá reuniones diarias con las comunidades autónomas hasta el día del eclipse para compartir información y coordinar las medidas de prevención y respuesta.
Recomendaciones básicas
Protección Civil recomienda observar el eclipse únicamente con gafas homologadas conforme a la norma ISO 12312-2 y evitar mirar al sol con cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros específicos.
Asimismo, aconseja evitar desplazamientos innecesarios, no detenerse en los arcenes, extremar las precauciones ante el riesgo de incendios y respetar los espacios naturales para evitar daños a la fauna y al entorno.
El Gobierno de Aragón presenta este lunes el dispositivo de seguridad, emergencias y atención al público diseñado con motivo del eclipse.
Las prohiciones hasta el día 13 de agosto
El decreto define una serie de actividades que quedan prohibidas desde las 9.00 horas de este lunes hasta el día 13 de agosto, una vez finalizado el eclipse.
Estas son encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello. Tampoco está permitido arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio; ni introducir y utilizar material pirotécnico en los montes y en un radio de 400 metros.
Por último, queda prohibido acceder a los montes mediante vehículos a motor por parte de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión, salvo el acceso de las personas a sus propiedades, acceso a zonas de parking habilitadas al efecto, acceso a alojamientos turísticos y establecimientos de hostelería, desarrollo de actividades profesionales, acceso a los entornos urbanos y actuaciones de emergencia o interés general.
Sanciones de hasta 100.000 euros
El decreto aprobado por el Gobierno de Aragón refleja que el incumplimiento de estas prohibiciones podrá acarrear sanciones de 1.001 a 100.000 euros prevista en la Ley de Montes de Aragón. Según define la ley, se considerará grave "el incumplimiento de las disposiciones que regulen el uso del fuego dictadas en materia de prevención y extinción de incendios forestales, con independencia de que provoque o no un incendio forestal".
Por otra parte, el decreto del Gobierno frente al eclipse autoriza como acampadas los cuatro Puntos Oficiales de Observación (POGA) que han sido declarados: Javalambre, Épila, Calamocha y Alcañiz-Motorland y autoriza como acampadas Ariza y Cariñena.
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