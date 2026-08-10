El Gobierno de Aragón no estará en la comisión de Infancia para el reparto de los menores de Ceuta pese a que Génova pide asistir

El Gobierno de Aragón no tendrá representación en la Comisión de Infancia que se celebra el próximo 13 de agosto para abordar el reparto de los menores llegados a Ceuta en la crisis migratoria que llevó a más de 70.000 personas a cruzar la frontera entre Marruecos y España a nado. Fuentes oficiales del Ejecutivo aragonés han confirmado su ausencia después de que el vicesecretario general de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, se desmarcara de Vox y dijera que el PP tenía que "escuchar" a la ministra de Infancia, Sira Rego, en contra de lo expresado por los vicepresidentes de extrema derecha en Aragón, Castilla y León y Extremadura, que se habían negado a asistir.

Así, se mantiene como firme la posición expresada por el vicepresidente aragonés y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, el pasado sábado, y la comunidad autónoma no tendrá representación en una cita clave para abordar la emergencia humanitaria que vive la ciudad ceutí desde hace más de una semana.

Bendodo había asegurado que "nosotros (el PP) asistiremos a la reunión a escuchar, que no significa que estemos de acuerdo con las políticas del Gobierno". Pero se da la circunstancia de que el PP gobierna en territorios en los que no dirige la gestión de la infancia y la inmigración fruto de los pactos con Vox para conseguir esos gobiernos.

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una atención a los medios de comunicación en Málaga. / ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

Según Bendodo, a pesar de la negativa expresada por Vox, "siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar y no tienes por qué aprobar la política del que está enfrente, pero tienes que escuchar, y esto sí que estamos dispuestos a hacerlo".

Fuentes del PP del Gobierno de Aragón han incidido en que "cada comunidad autónoma es libre en el ejercicio de sus competencias" y han recordado que el vicepresidente Nolasco anunció que no iba a asistir y, por lo tanto, no habrá representación aragonesa en esta cita.

Jorge Azcón (PP) y Alejandro Nolasco (Vox), el día que firmaron su pacto de Gobierno. / Jaime Galindo

Después de las declaraciones de Bendodo, los vicepresidentes de Vox de Extremadura, Aragón y Castilla y León han recalcado que tienen el respaldo del PP en su decisión de no acudir a la comisión sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto.

Así lo han asegurado este lunes fuentes del partido de Santiago Abascal, que han dicho que el PP fue informado previamente de la intención de Óscar Fernández (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León) de "plantar" a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Según han destacado, los pactos de los gobiernos de coalición con el PP están "muy claros" y los tres vicepresidentes de Vox con competencias en materia de infancia están encontrando "plena lealtad" de los populares, quienes no han hecho "ni una sola declaración" en contra.

María Ariño, portavoz adjunta del PSOE en las Cortes de Aragón. / PSOE Aragón

El PSOE denuncia la "silla vacía" de Aragón

El PSOE Aragón ha denunciado este lunes que el Gobierno de Aragón encabezado por Jorge Azcón está convirtiendo "la silla vacía" en una forma de "hacer política institucional" y ha exigido al presidente "que rectifique y garantice" la presencia de la Comunidad en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para el jueves.

Los socialistas han señalado en una nota de prensa que consideran "incomprensible" que, ante la discrepancia con el Gobierno de España, la respuesta del Ejecutivo autonómico sea renunciar a participar en los órganos institucionales en los que Aragón puede defender directamente sus intereses. "¿Quién nos defiende cuando nuestro gobierno decide no sentarse en las mesas donde se toman decisiones que nos afectan?", han planteado.

La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento autonómico, María Ariño, ha recalcado que "no sentarse a una mesa es despreciar el diálogo, la negociación y, en definitiva, la defensa de Aragón". Al respecto, ha añadido que abandonar estos espacios institucionales también supone una "pérdida de capacidad de influencia para la propia comunidad autónoma".

Frente al anuncio del vicepresidente y consejero de Bienestar Social, Alejandro Nolasco, en una decisión coordinada con cargos de Vox en otras comunidades, Ariño también ha cuestionado el liderazgo de Azcón al frente del Ejecutivo. De esta forma, ha solicitado al presidente que explique "si esta es una decisión de Nolasco y de Vox o si es una decisión del Gobierno de Aragón" que ha contado con el respaldo de Azcón, algo que ha quedado después resuelto al confirmarse la ausencia de Aragón y que el PP autonómico respaldaba la decisión del vicepresidente.

"Cuando Aragón deja una silla vacía, esa silla no es de Jorge Azcón, ni de Alejandro Nolasco, ni del PP ni de Vox. Esa silla es de Aragón. Y ningún Gobierno debería renunciar voluntariamente a su voz", ha apuntado Ariño.

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Y ha observado que "si Alejandro Nolasco se niega a acudir, Jorge Azcón tiene capacidad para garantizar que otro representante del Gobierno de Aragón ocupe esa silla". Para finalizar, se ha preguntado: "La cuestión es si quiere hacerlo. ¿O es Vox quien dirige la política institucional de este Gobierno?".