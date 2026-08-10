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Aragón invertirá 1,3 millones para renovar infraestructuras clave en 23 polígonos industriales

La convocatoria, nacida en 2024, busca reforzar la competitividad empresarial, la transformación digital y la sostenibilidad de los polígonos aragoneses

Las ayudas pueden solicitarse en el plazo de un mes.

Las ayudas pueden solicitarse en el plazo de un mes. / Gobierno de Aragón

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Gobierno de Aragón destinará 1,3 millones de euros a la mejora de 23 áreas industriales de la comunidad aragonesa. La resolución permite acometer actuaciones con un presupuesto a los 3 millones de euros en obras de pavimentación, saneamiento o construcción de accesos.

El objetivo de la convocatoria es reforzar la competitividad empresarial, favorecer la transformación digital y fomentar la sostenibilidad de estas áreas industriales. De todas las entidades que reciben ayuda, 21 son ayuntamientos de las tres provincias, además de la entidad urbanística de conservación del PTR y la Comunidad de propietarios del polígono situado en Carretera de Valencia 6,700 en Cuarte de Huerva.

Para la directora general de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial, Mar Paños ,"la convocatoria nacida en 2024 supone reforzar el reto de mejorar los espacios productivos del territorio. El interés es cada vez mayor lo que consolida la apuesta por hacer unos polígonos más competitivos como manera de atraer actividad empresarial y productiva".

Entre las actuaciones subvencionables se incluían la mejora de accesos e infraestructuras, la implantación de soluciones tecnológicas y digitales, proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, sistemas de seguridad y vigilancia, así como el desarrollo de servicios comunes orientados a incrementar la competitividad de las empresas ubicadas en los polígonos industriales.

La línea de ayudas ha permitido e financiar hasta el 50% de la inversión subvencionable, con un límite máximo de 250.000 euros por beneficiario, contemplando una mayor intensidad de ayuda para determinados municipios de menor tamaño, contribuyendo al equilibrio territorial y al impulso de la actividad económica en el medio rural.

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Con esta convocatoria, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por la mejora de los espacios productivos de Aragón, promoviendo áreas industriales más eficientes, seguras, sostenibles y preparadas para afrontar los retos de la transformación tecnológica y la transición energética.

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