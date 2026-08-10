Los bomberos forestales de Aragón se movilizan: "Apagar incendios no debería quemarnos la vida"

Los bomberos forestales de Aragón se han concentrado este lunes al mediodía frente a la sede del departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para reclamar más medios humanos y materiales para el operativo de prevención y extinción de incendios, así como una mejora de sus condiciones laborales.

La movilización se ha producido ocho días antes de la huelga indefinida convocada por el Comité Intercentros de la empresa pública Sarga y ha estado marcada por los pitidos, las sirenas y algunos petardos, mientras los trabajadores portaban carteles con lemas como "dignidad laboral para los bomberos forestales de Aragón" o "apagar incendios no debería quemarnos la vida".

La Policía Local ha cifrado en unas 60 personas la asistencia, mientras que miembros del cuerpo de bomberos forestales la han elevado hasta unas 200.

Los representantes de los trabajadores han denunciado que el dispositivo se encuentra infradimensionado y que la simultaneidad de incendios registrada este verano ha puesto en manifiesto sus carencias.

El presidente del comité intercentros de Sarga, Carlos Martínez, ha asegurado que se han producido jornadas de más de 20 horas, incumplimientos de los descansos y hasta nueve o diez jornadas consecutivas de trabajo en determinadas circunstancias.

Martínez ha reclamado la incorporación de entre 150 y 200 efectivos y ha defendido que los puestos fijos de vigilancia se mantengan durante al menos seis meses, frente a los cuatro actuales.

También ha reclamado que el avituallamiento durante las intervenciones quede regulado y garantizado por la empresa y no por "la buena voluntad de la gente de los pueblos".

Concentración para reclamar más medios y mejores condiciones laborales para el dispositivo de extinción de incendios forestales de Aragón. / EFE/ Toni Galán

Otra de las reivindicaciones es el reconocimiento de las condiciones específicas del trabajo de los bomberos forestales, con un complemento que tenga en cuenta la peligrosidad, toxicidad y los riesgos psicofísicos de la profesión, en aplicación del marco establecido por la Ley Básica de Bomberos Forestales.

Por su parte, el delegado de CGT y bombero forestal Rubén García ha señalado que los problemas denunciados ya fueron advertidos tras los grandes incendios de 2022.

Según ha explicado, la simultaneidad de fuegos este verano ha provocado el colapso del operativo y ha evidenciado unas carencias que los trabajadores llevan años reclamando solucionar.

Lourdes, bombera forestal en Huesca, ha explicado que algunos incendios que podrían haberse controlado inicialmente se han prolongado durante días por la falta de medios disponibles y ha señalado que la sequía, las olas de calor y las tormentas secas han favorecido incendios "muchísimo más virulentos".

Los sindicatos esperan que la reunión prevista este jueves, 13 de agosto, en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) permita abrir una negociación y Martínez ha reclamado la presencia de representantes del Gobierno de Aragón con capacidad para "ofrecer respuestas claras".

Concentración para reclamar más medios y mejores condiciones laborales para el dispositivo de extinción de incendios forestales de Aragón. / Toni Galan | Europa Press

Los agentes e ingenieros de Infoar irán a huelga si la DGA no atiende sus reivindicaciones

En este mismo sentido, los agentes e ingenieros del operativo de incendios forestales de Aragón (Infoar) también irán a huelga si el Ejecutivo autonómico no atiende sus reivindicaciones, según han informado este lunes los sindicatos CCOO, CSIF y UGT.

Estas organizaciones han avanzado que el personal laboral y funcionario del Gobierno de Aragón que participa en el operativo, que supone más de un tercio del total de intervinientes, exige la apertura de un proceso negociador con el departamento autonómico de Medio Ambiente y Turismo.

Según han precisado, sus reivindicaciones coinciden en gran parte con las expresadas por el comité de empresa de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), que anunció la semana pasada la convocatoria de huelga indefinida a partir del 18 de agosto.

UGT, CCOO y CSIF han acusado al departamento de Medio Ambiente y Turismo de abandonar totalmente a este personal funcionario, que engloba a más de 400 profesionales.

Estas organizaciones han denunciado que, a pesar del incremento del número de incendios forestales y de su mayor virulencia, los sucesivos gobiernos autonómicos no han impulsado ninguna mejora en la condiciones de trabajo del personal laboral y funcionario adscrito al dispositivo en los últimos 20 años.

Las centrales sindicales han exigido la convocatoria urgente de una mesa de negociación en la que tratar sus condiciones de trabajo para poder trasladar sus reivindicaciones y fijar las condiciones en las que las negociaciones deben transcurrir.

Negociaciones que, según estos sindicatos, deberán cursar en paralelo con las del comité de empresa de los bomberos forestales, ya que el operativo es el mismo aunque el ámbito de negociación sea diferente.

Para CCOO, CSIF y UGT, estos cambios han de ser inminentes y, en caso de que el Gobierno de Aragón no atienda públicamente y de manera inmediata dichas peticiones, han anunciado la convocatoria de movilizaciones y que se sumarán a la huelga convocada.

Las reivindicaciones engloban la escasez de plantilla, turnos de trabajo en extinción que superan los legalmente establecidos, periodos de descanso inferiores a los necesarios, acumulación excesiva de días de guardia, prestación de servicios en emergencias aun sin tener asignadas guardias y carencias en el avituallamiento e hidratación.

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También, la necesidad de una nueva regulación sobre guardias de incendios que se adapte a la legislación vigente, apertura de especialidades y carrera profesional, una formación que se ajuste a las responsabilidades exigidas y una adecuada remuneración en consonancia con la peligrosidad y responsabilidad que asumen.