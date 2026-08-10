Los despidos colectivos se disparan en Aragón: esta es la empresa que concentra más afectados

En los cinco primeros meses del año se ha disparado el número de trabajadores que se han visto afectados por despidos colectivos en Aragón. En concreto, hasta 840 empleados han perdido su puesto de trabajo entre enero y mayo, 712 más que en el mismo periodo de 2025. Este incremento tiene un nombre propio detrás: Majorel, la empresa de telemarketing, a la que se suman otros expedientes con menos impacto, como los de Mann+Hummel o Iberfoil.

Según los últimos datos de regulación de empleo del Ministerio de Trabajo, en el conjunto nacional, los trabajadores afectados por despidos colectivos han aumentado un 15,6% en los cinco primeros meses del año, hasta mayo, en comparación con el mismo periodo de 2025. La cifra alcanza las 16.931 personas (2.289 más), de las que siete de cada diez estaban empleadas en el sector servicios.

La mayoría de los despidos se enmarcan en el ámbito de las telecomunicaciones, la programación informática y la consultoría; el comercio; el transporte y las actividades auxiliares; las actividades profesionales; y la producción y distribución de contenidos. Febrero, marzo y abril fueron los meses que concentraron un mayor número de afectados.

La profunda reestructuración que atraviesa el sector del telemarketing y, en menor medida, los ajustes acometidos por varias empresas industriales han marcado los primeros meses del año en Aragón. El ere de Majorel ha sido el más significativo: pactado el pasado mes de mayo, concluyó con 407 despidos en Zaragoza.

Se trata de uno de los mayores ajustes laborales registrados en Aragón en los últimos años y se produjo dentro de un expediente que afectó a cerca de 770 trabajadores en toda España. Integrada en el grupo Teleperformance, la compañía justificó la medida por causas económicas, organizativas y productivas. Sin embargo, los sindicatos denunciaron que respondía a una estrategia de deslocalización de la actividad hacia países con menores costes laborales.

No ha sido el único ajuste que ha afectado al sector del telemarketing. A este se suma el cierre del centro de llamadas de Zelenza CEX, ubicado en el recinto Expo de Zaragoza, que afectó a 121 trabajadores después de que el servicio de atención al cliente del banco digital Wizink se trasladara a Portugal.

Madrid lidera el ránking

Cataluña lidera la clasificación nacional, seguida muy de cerca por Madrid. El peso de la capital en los despidos colectivos registrados en España ha crecido con fuerza en apenas un año. De los 16.931 trabajadores afectados entre enero y mayo de 2026 en todo el país, 4.091 corresponden a la Comunidad de Madrid: el 24,2% del total, prácticamente uno de cada cuatro.

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Solo Cataluña concentra más casos, con 4.461 trabajadores, pero la distancia entre ambas comunidades es ya de solo 370 personas. Juntas suman 8.552 afectados, algo más de la mitad de todos los contabilizados en España durante los cinco primeros meses del año. En los meses de junio y julio se han ido conociendo nuevos procesos de regulación de empleo en Cataluña que tendrán su reflejo en los datos de despidos de los próximos meses, a medida que se resuelvan los expedientes en curso en empresas como Pascual, H&M, Guala Closures, Ego Appliance Controls o Ubisoft Barcelona.