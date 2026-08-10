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El Gobierno de Aragón activa la alerta ES-Alert por fuertes tormentas en las Cuencas Mineras y el Maestrazgo

El Ejecutivo autonómico pone en preaviso a los municipios por el riesgo de crecidas súbitas por las fuertes tormentas entre los ríos Martín y Guadalope

Una crecida controlada en el río Guadalope.

Una crecida controlada en el río Guadalope. / CHE

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha emitido este lunes un aviso a través del sistema ES-Alert destinado a los municipios turolenses situados entre las cabeceras de los ríos Martín y Guadalope, zonas donde se están registrando fuertes tormentas durante las últimas horas.

Ante esta situación meteorológica, las autoridades aconsejan a los vecinos y visitantes de las localidades afectadas extremar la precaución y evitar acercarse a los cauces de ríos, arroyos y barrancos, ante el riesgo inminente de que se produzcan crecidas súbitas en los caudales.

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El ámbito de la alerta es amplio y comprende a bastantes localidades de las comarcas de las Cuencas Mineras y el Maestrazgo, entre Castel de Cabra y Mirambel. El Ejecutivo autonómico recuerda que el aviso no implica desalojos, pero piden máxima prudencia entre los residentes y se pide aumentar la prevención debido al crecimiento de los cauces detectado por los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

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