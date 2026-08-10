El Gobierno de Aragón activa la alerta ES-Alert por fuertes tormentas en las Cuencas Mineras y el Maestrazgo

El Gobierno de Aragón ha emitido este lunes un aviso a través del sistema ES-Alert destinado a los municipios turolenses situados entre las cabeceras de los ríos Martín y Guadalope, zonas donde se están registrando fuertes tormentas durante las últimas horas.

Ante esta situación meteorológica, las autoridades aconsejan a los vecinos y visitantes de las localidades afectadas extremar la precaución y evitar acercarse a los cauces de ríos, arroyos y barrancos, ante el riesgo inminente de que se produzcan crecidas súbitas en los caudales.

El ámbito de la alerta es amplio y comprende a bastantes localidades de las comarcas de las Cuencas Mineras y el Maestrazgo, entre Castel de Cabra y Mirambel. El Ejecutivo autonómico recuerda que el aviso no implica desalojos, pero piden máxima prudencia entre los residentes y se pide aumentar la prevención debido al crecimiento de los cauces detectado por los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Ebro.