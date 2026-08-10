Un granizo "muy gordo" vuelve a golpear al melocotón de Calanda y daña al vino de Cariñena en el ecuador de la vendimia

Dos de las principales denominaciones de origen de Aragón, la del vino de Cariñena y la del melocotón de Calanda, contuvieron el aliento con las tormentas y granizadas que este domingo azotaron ambas zonas. La peor parte se quedó en el Bajo Aragón, a pesar de que las imágenes de la granizada en Cariñena también daban idea de que los destrozos podían ser muy importantes.

Ramón González, presidente de la DOP Melocotón de Calanda, explicó que la tormenta descargó principalmente "en Puigmoreno y Valmuel, dos pedanías de Alcañiz". "Ha sido una pedregada potente y fuerte, pero que habrá afectado a un 30 o 35% de las plantaciones de melocotones de la zona, con daños considerables", ha explicado.

Así quedaron algunos melocotoneros en la zona más afectada por las tormentas este fin de semana. / Servicio Especial

La situación no es nueva en este verano. Recuerda al granizo del 3 de agosto, "que afectó en el término municipal de Calanda a 300 hectáreas de melocotón, con una media del 85% de afección", añade González, que recuerda que aquellos daños se cuantificaron con unas pérdidas de unos 5,5 millones de euros. "Es una faena, porque aunque el 98% de los agricultores tenemos seguro, no sacas el rendimiento de los precios. Te da para pasar el año justico", lamenta.

Las siempre temidas tormentas no hacen sino ahondar en la preocupación que recorre a todo el sector. "Estas situaciones generan dudas y hacen que gente que ya pensaba en abandonar lo decida, o los jóvenes, que tienen que hacer de tripas corazón para seguir", lamenta González. "Los costes están subiendo mucho y el precio no crece nada, solo en los supermercados, que sí lo nota el consumidor. Pero al productor le siguen pagando los mismoa y subiendo los costes", denuncia.

Tamaño del granizo en Cariñena. / Servicio Especial

Pérdidas "reducidas" en Cariñena

El susto fue grande en Cariñena, donde la tromba de agua y granizo dejó afecciones importantes en numerosos vehículos aparcados en las calles del casco urbano. Se temió lo peor en las viñas, donde comienza la vendimia un tanto anticipada en esta campaña por el intenso calor.

"La tormenta nos pilló casi a la hora de comer. En el pueblo fue estrepitoso y por eso fuimos al campo con miedo a que hubiera mucho daño, pero no lo parece en un primer momento", explica Antonio Serrano, presidente de la DO Cariñena.

"Se han visto piedras muy gordas, pero no ha sido tan malo como otros años", asegura. "Aún es difícil valorar el número de hectáreas, pero sí se puede decir que es menos de lo esperado viendo el daño de la tormenta en el pueblo. Vengo de ver una parte afectada y la uva dependerá de cómo se seque. Está casi todo seco y la pérdida de producción va a ser reducida", ha añadido Serano.

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En la DO Cariñena avanza a buen ritmo la vendimia de la uva Chardonnay, que puede que finalice ya mañana. Entonces comenzará la vendimia de la variedad Merlot, y en algunas bodegas de la DO, como San Valero, tienen previsto empezar este martes con la uva de cava.