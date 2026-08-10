Agotado el primer lote de gafas gratuitas para ver el eclipse en menos de 4 horas: casi 5.000 ejemplares repartidos el día de hoy

"Llevamos una media hora esperando en la cola, pero por suerte se pasa rápido", comentan Luna, Carlos e Irene, un grupo de amigos que se ha acercado esta mañana a la Oficina de Turismo ubicada en la Plaza del Pilar de Zaragoza para conseguir sus gafas homologadas gratuitas para el eclipse solar total del 12 de agosto.

Varios cientos de personas hacen fila para conseguir este objeto, como es el caso de Carmen y Concha, quienes han conseguido sus ejemplares a primera hora de la mañana: "Hemos venido cerca de las 10.00 horas y hemos cogido las dos que entregaban cada una y también hemos comprado el número de la ONCE para ver si nos toca algo". Muchos jóvenes llenaban la fila para poder conseguir las codiciadas gafas, algunos incluso recién llegados del chupinazo de San Lorenzo en Huesca: "Acabamos de llegar de Huesca y hemos aprovechado para conseguir las gafas antes del miércoles".

Los destinos para poder disfrutar de este fenómeno astronómico también acaparan todas las planificaciones, desde Torrero, hasta Juslibol pasando por el centro de Zaragoza o el Parque del Agua. Carlos, un vecino zaragozano que hacía la fila, asegura que él y su familia lo verán desde allí: "Nosotros lo veremos desde Arcosur, para disfrutarlo sin obstáculos".

El reparto ha comenzado antes de lo previsto debido a la larga cola que se estaba generando en los alrededores de la Oficina de Turismo, comenzando desde la calle Santiago, continuando por las calles Damián Forment y Espoz y Mina, para terminar en la esquina de la calle Don Jaime I con Santiago nuevamente.

Los primeros lotes ya han llegado a los centros cívicos de la capital aragonesa mientras continúa el reparto en este punto clave, aun así, muchos ya han agotado existencias. "He ido ya esta mañana a varios centros cívicos y ya no tenían ninguna, en una hora se habían agotado, espero que cuando llegue mi turno aquí pueda conseguir alguna", asegura Carlos mientras espera en la larga cola.

Tras entregar 4.800 pares de gafas homologadas a todos los que se han acercado a por ellas, a la 13.15 horas se agotaban las existencias de los primeros lotes de reparto en la Oficina de Turismo de Zaragoza. Mañana a partir de las 10.00 horas continuará el reparto de las gafas gratuitas en este mismo punto oficial según han confirmado.