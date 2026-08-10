Desde los Mallos de Riglos hasta Ansó, Hecho, el Monasterio de San Juan de la Peña o la Peña Oroel de Jaca y Canfranc: alerta máxima en todo el valle por el impresionante incendio de La Peña

El espectacular incendio originado junto al embalse de San Juan de la Peña en Huesca, cerca del municipio de Santa María de la Peña, está arrasando hectáreas a velocidad de vértigo, más de 1.100 en pocas horas, y expandiendo la preocupación a toda la comarca de la Jacetania y el Valle del Aragón o parte de la de Hoya de Huesca. Decenas de municipios atentos a las noticias mientras desde sus calles ven, allá a lo lejos, una enorme columna de humo. Mientras este va llegando a sus calles acompañado de ceniza en algunos puntos muy alejados como Jaca o Canfranc aumentando la incertidumbre.

Siguen las novedades, sobre todo la de los desalojos, mientras empiezan a tomar medidas a muchos kilómetros de distancia, como en el acceso a la Peña Oroel en Jaca, que se ha cerrado esta tarde por el humo y las cenizas que llueven sobre la cabecera comarcal y epicentro del turismo en el lado más occidental del Pirineo aragonés. "Está lloviendo ceniza", alertaba una vecina de Jaca en medio de la incertidumbre que barre toda la Jacetania en estas horas de preocupación.

Saben que han desalojado Villalangua y Salinas de Jaca, que una hora después sonaba que iban a evacuar a los vecinos de Ena, Arbués, Bailo y Alastuey, mientras se cierra al público el acceso a Peña Oroel o se avisa a los turistas en el Monasterio de San Juan de la Peña que tienen que salir porque van a cerrar las instalaciones. Y a la vez ven que "se acerca la noche y eso es peligroso", porque los medios aéreos no van a poder volar para acelerar la extinción y que las llamas se localizan en un lugar de difícil acceso para los medios terrestres. Tendrán muchas horas esas llamas para abrirse camino y el viento sigue soplando.

Intensa humareda sobre las casas de Bailo esta tarde, con el preaviso de evacuación de la DGA. / Servicio Especial

Todo redunda en la misma sensación de preocupación e incertidumbre por el avance de las llamas, la fuerza del viento, que en algunas zonas alcanza rachas de más de 30 kilómetros por hora, con más de 30 grados este lunes y una humedad del 29% en el valle. Y ante sus ojos el humo, en sus calles pero sobre todo el que ven a muchos kilómetros de distancia.

El humo del incendio, al fondo de la imagen, llegó hasta Hecho empujado por el viento.. / Servicio Especial

Y es que el incendio declarado en Santa María de la Peña, localidad perteneciente al término municipal de Las Peñas de Riglos, en la comarca de la Hoya de Huesca, está en el camino que conduce desde Ayerbe y Riglos hacia Puente La Reina, los valles de Hecho y Ansó, y Jaca. Todos tienen en el horizonte esa intensa columna de humo procedente del embalse de La Peña, a todos les llegan imágenes en redes sociales, que demuestran la magnitud de un fuego que ellos ven desde sus casas. Y todos están en alerta máxima por lo que pueda pasar en las próximas horas. Y atentos a las informaciones que lleguen.

El viento ha expandido el humo del incendio a muchos kilómetros de distancia esta tarde. / Servicio Especial

El fuego emerge en el horizonte "como una atalaya ardiendo" por el punto en el que se localiza el incendio, a mucha altitud en ese eje de la carretera A-132, que ha quedado cortada, entre el puente carretero que salva el embalse de La Peña y la conexión con Puente La Reina en la que confluyen los vehículos procedentes y que se dirigen a Navarra, los que enlazan desde el valle de Hecho y Ansó, y los que se dirigen o llegan desde Sabiñánigo o Jaca, puerta de acceso hacia Canfranc. Todo un entorno turístico que estos días, además, tiene mucha más población de lo habitual por el turismo veraniego.