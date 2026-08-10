El Pirineo aragonés se prepara para vivir el eclipse de forma "diferente": "La gente se está organizando para subir a puntos donde se vea"

La cuenta atrás ha comenzado. Tan solo quedan dos días para que Aragón pueda observar, por primera vez en más de un siglo, un eclipse solar total, con la Luna tapando la estrella por completo y adelantando el anochecer, con una oscuridad que alcanzará el 100% en una importante franja de la comunidad aragonesa en torno a las 20.30 horas, minuto arriba minuto abajo en función de la posición geográfica de cada localización. En cualquier caso, los modelos predictivos y estadísticos prevén estas situaciones desde hace años con una precisión milimétrica que ha provocado que varios puntos de Aragón hayan recibido reservas desde hace uno e incluso dos años. Pero, ¿qué sucede en las zonas que habitualmente están masificadas por estas fechas y que no tendrán la suerte de contemplar el eclipse al 100%?

Es el caso, por ejemplo, de los valles y las comarcas pirenaicas. Lugares que, en algunos casos, tendrán una oscuridad superior al 98%, incluso al 99%, en períodos que serán algo más breves pero que permitirán observar el histórico fenómeno astronómico desde enclaves privilegiados. En el valle de Benasque, Eva Bizarro, directora de la asociación turística empresarial de la zona, subraya que el eclipse “no está afectando a las reservas”. “Es un activo más”, señala Bizarro, en referencia a una sensación que se está extendiendo por el valle de cara al próximo miércoles.

“A esa hora es probable que el sol ya se oculte tras las montañas, y hablando con distintos establecimientos te comentan que están viendo como la gente se está organizando para poder subir a puntos en los que verán el eclipse. Va a ser un día diferente”, reseña, con las reservas rozando el 100%, algo por otra parte habitual en esta primera quincena de agosto. “Quien se mueve exclusivamente por el eclipse va a otros sitios, aunque es verdad que aquí se verá muy chulo”, concluye la empresaria benasquesa.

Vista del valle y del municipio de Benasque, en el Pirineo aragonés. / EL PERIÓDICO

En el Sobrarbe, la situación es similar. Paz Agraz, presidenta de la asociación turística y empresarial de la comarca, también reconoce que el eclipse, “como tal”, no se ha notado en un incremento en las reservas. Aunque, eso sí, recuerda que la comarca ha marcado varios puntos como “observatorio de estrellas” donde se podrá percibir.

Todo, en un verano en el que la sensación incluso ha sido de “algo menos de gente” respecto a otros años, algo en lo que han podido influir cuestiones como el calor o los incendios. Ahora afrontan días en los que ya rozan el 100% y el eclipse puede ser un aliciente más. “Recuerdo uno hace unos 30 años. Nos organizábamos para subir al pico Robiñera y creo que esta vez se verán imágenes similares”, anticipa Agraz.

Los alojamientos rurales rozan el 100%

Donde sí se está notando el furor por el fenómeno astronómico es en las casas y alojamientos rurales. Desde Faratur, su presidenta Sara Ros habla de una ocupación que roza el 100% incluso en los puntos donde la luna no tapará el sol por completo.

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“Estamos al 98%, de media, en Aragón, después de un mes de julio que ha sido muy malo”, suscribe. Así, desde Faratur han detectado reservas de perfiles distintos, como científicos, con mucha antelación, y “muchísimos más extranjeros”, con reservas que pasan de los tres o cuatro días habituales a casi una semana, tal y como contextualiza Ros.