Las tormentas del fin de semana obligan a desalojar un campamento en Benasque con 68 menores

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en la comarca de La Ribagorza obligaron a intervenir a los servicios de emergencia para garantizar la seguridad de un grupo de menores que se encontraban en un campamento de verano.

A las diez de la noche de este sábado, ante las adversas condiciones climatológicas y las previsiones de un posible empeoramiento del tiempo durante la noche, se activó un dispositivo especial de evacuación de la zona de acampada que se encuentra en el Plan de Senarta, dentro del término municipal de Benasque.

En el operativo participaron efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Benasque y especialistas de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque y Boltaña, quienes se desplazaron hasta el lugar coordinando el traslado en diez vehículos oficiales.

La intervención se resolvió con la evacuación de un total de 102 personas, entre las cuales se encontraban 68 menores de edad. Todos los afectados fueron trasladados y alojados de manera preventiva en el polideportivo municipal de Benasque, confirmándose que la totalidad del grupo se encuentra en perfecto estado de salud.

Esta no ha sido la única intervención de los especialistas de montaña de la Guardia Civil, que durante el fin de semana también auxiliaron a 36 personas en 20 rescates. En las intervenciones fueron atendidos montañeros, senderistas, barranquistas, escaladores y bañistas procedentes de varias comunidades autónomas españolas y de países como Italia, Francia e Israel.

La mayor parte de los rescates estuvieron motivados por caídas que provocaron fracturas o esguinces, aunque también se actuó por golpes de calor, problemas respiratorios, lesiones musculares, personas enriscadas o excursionistas que no podían continuar la actividad.

Entre las personas auxiliadas figuraban vecinos de Lérida, Palma de Mallorca, Zaragoza, Sevilla, Vitoria (Álava), Llíria (Valencia), Huesca, Madrid, Castellón, Pamplona, Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya, la Ribagorza y la comarca del Alto Gállego, además de ciudadanos de nacionalidad italiana, francesa e israelí.