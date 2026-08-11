La Aemet confirma el tiempo de Aragón durante el eclipse solar: nubes, probabilidad de lluvia y temperatura

El eclipse de sol total que vivirá España este próximo 12 de miércoles no solo es un uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes que se pueden vivir, sino que se pueden calificarse como únicos sin lugar a dudas. El último de estas características que se puedo ver en la península ocurrió hace más de un siglo, el 17 de abril de 1912, aunque en aquella ocasión solo el extremo oriental pudo disfrutarlo en toda su plenitud.

Ciento cuatro años después, el escenario ha cambiado y Aragón es uno de los territorios mejor ubicados para visualizarlo en todo su esplendor y duración, que será de poco menos de 2 minutos. Y es que la franja de totalidad abarcará toda la provincia de Zaragoza y de Teruel y dos tercios de la de Huesca. Fuera de esa área, el eclipse pasará a ser parcial y su duración también inferior.

Con todos esos ingredientes, si bien la ubicación es fundamental para vivir el eclipse, no lo es menos la meteorología, que podría dar al traste con las expectativas.

Nubes y probabilidad de lluvia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su predicción especial para el día del eclipse y, en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en los minutos claves del fenómeno.

Parece claro que será un día de pleno verano, con temperaturas muy calurosas, en la línea de lo vivido durante estos meses de estío. Las máximas, durante las horas centrales de la tarde serán de nuevo sofocantes en gran parte de Aragón. Zaragoza capital podría alcanzar los 39 grados y sobre esos valores también moverán municipios como Caspe, Alcañiz, Calatayud, La Almunia de Doña Godina, Monzón o Ejea de los Caballeros.

Fotografía de archivo en la que se puede ver la silueta de un par de fotógrafos al registrar el inicio de un eclipse total de Sol, en Chennai (India). / El Periódico

Durante el eclipse, en la capital aragonesa continuará registrando temperaturas altísimas sobre los 38 y 39 grados, mientras que el resto de localidades citadas ya se moverán en torno a los 34 o 35 grados a partir de las 19.30, momento en el que se puede hablar de inicio del eclipse aunque no sea hasta en torno a las 20.20 horas cuando sea total durante unos 90 segundos.

La Aemet prevé una "situación de estabilidad" en gran parte del país, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados aunque podrían formarse nubes de evolución durante la tarde en varias zonas

Más allá de la temperatura, la Aemet prevé una "situación de estabilidad" en gran parte del país, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Solo en los litorales cantábrico y gallego y en el mar de Alborán podría estar parcialmente cubiertos, dificultando la visibilidad del fenómeno solar.

En Aragón se esperan cielos despejados en gran parte de la comunidad salvo en el Pirineo, donde por la tarde podrían formarse intervalos de nubes de evolución e incluso algún chubasco en la parte oriental, así como en la ibérica de Teruel.

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El eclipse solar se vivirá en todo el planeta el próximo 12 de agosto. / ShutterStock

También podrían darse nubes medias en una franja que tendría Albarracín y las sierras de Gúdar y Javalambre como extremos y altas en el extremo más oriental. En la provincia de Huesca además podrían formarse nubes medias en el cuadrante nororiental y en el extremo occidental.