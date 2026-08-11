Asaja pide a Medio Ambiente que facilite la retirada de la madera quemada de los campos afectados por incendios: "Es urgente y necesario"

Asaja Aragón solicitará a la Consejería de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón que facilite el permiso de retirada de la madera y restos vegetales quemados que han quedado en los campos de cultivo afectados por los incendios forestales registrados este verano.

La organización agraria considera que "esta actuación es urgente y necesaria para poder recuperar la actividad agrícola en las parcelas afectadas, ya que la presencia de troncos, ramas y otros restos procedentes de la vegetación calcinada dificulta e incluso impide el acceso de la maquinaria agrícola y la realización de las labores habituales del campo".

La retirada de la madera quemada "resulta especialmente importante" ante la proximidad de las campañas agrícolas. Los agricultores "necesitan disponer de sus parcelas en condiciones adecuadas" para poder realizar las labores de preparación del terreno, labranza y siembra y "tratar de recuperar cuanto antes la capacidad productiva de unos terrenos que ya han sufrido importantes daños".

Asaja Aragón ha reclamado que se agilicen "al máximo" los trámites y autorizaciones administrativas necesarios para que los agricultores puedan retirar la madera y los restos quemados sin riesgo de incumplir la normativa medioambiental.

La organización considera necesario "establecer un procedimiento específico y excepcional para las parcelas afectadas por los incendios, especialmente en materia de protección de suelos, gestión de restos vegetales y actuaciones en terrenos colindantes con masas forestales o zonas de especial protección".

"Necesitamos que los agricultores puedan entrar en sus parcelas, retirar los restos quemados y realizar las labores de limpieza, labranza y preparación del terreno antes de que llegue el periodo de siembra. Si las autorizaciones y los trámites se retrasan, estaremos poniendo en riesgo la próxima campaña", ha resumido el secretario general de Asaja Aragón, Ramón Solanilla.