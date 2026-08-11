Correos presenta un sello conmemorativo del eclipse solar de 2026

Correos ha presentado un nuevo sello perteneciente a la serie «Ciencia» con motivo del eclipse solar total que se observará el próximo 12 de agosto de 2026. Este fenómeno astronómico excepcional forma parte del denominado «Trío de Eclipses», una secuencia histórica de eventos solares que situará a España en el centro del panorama astronómico mundial entre 2026 y 2028.

Con esta emisión, la compañía rinde homenaje a uno de los acontecimientos científicos y naturales más relevantes de las próximas décadas, contribuyendo a divulgar la astronomía entre toda la sociedad.

El acto de presentación se ha celebrado en el Real Observatorio del Retiro y ha contado con la participación del presidente de Correos, Pedro Saura, el subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, Rafael Guerra, la directora del Instituto Geográfico Nacional, Laura Barbas Calvo, y el subdirector general de Astronomía y Geodesia del IGN, José Antonio López.

Trío de eclipses

La imagen del sello reproduce un eclipse solar total junto al logotipo oficial del Trío de Eclipses, creado por el Gobierno de España para dotar de una identidad visual común a estos acontecimientos, reforzar su reconocimiento público y poner en valor su potencial científico, cultural y turístico. Además, el diseño incorpora un mapa detallado con la franja de la península ibérica desde la que el eclipse de 2026 podrá contemplarse en su totalidad.

Sello de edición limitada de la Agrupación Astronómica Aragonesa

En paralelo a esta iniciativa, la Agrupación Astronómica Aragonesa ha emitido también su propio sello conmemorativo, una edición oficial y limitada a 300 unidades disponible en principio para sus socios.

España se encuentra a las puertas de un periodo astronómico único. Entre 2026 y 2028, el país será escenario de tres grandes citas solares consecutivas: el eclipse total del 12 de agosto de 2026, un segundo eclipse total el 2 de agosto de 2027 y un eclipse anular el 26 de enero de 2028. Se trata de los fenómenos naturales más impresionantes que pueden contemplarse desde la Tierra, en los que la Luna oculta por completo el disco solar transformando el paisaje durante unos minutos. Gracias a este marco excepcional, España se consolida como uno de los principales destinos globales para la observación astronómica, atrayendo a científicos, aficionados y visitantes de todo el mundo.