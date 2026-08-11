Las delegaciones científicas europeas desembarcan en el pico del Buitre (Javalambre) para radiografiar el eclipse: "El clima escapa de nuestro control, pero eso nos mantiene concentrados"

Un eclipse solar dura un instante. Pasa la Luna y se apaga el Sol. Un visto y no visto que una docena de científicos del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia estarán vigilando desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), en Arcos de las Salinas con un novedoso prototipo de instrumento científico que probarán antes de lanzarlo al espacio. El Espectrómetro de Rendija Circular, que ya están calibrando en las instalaciones, ofrecerá mediciones únicas y se espera que desde el pico del Buitre se revolucione la forma de observar la atmósfera exterior del astro rey.

El equipo investigador se sumará a los experimentos y actividades de divulgación que tendrán lugar este miércoles en las instalaciones del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) a 2.000 metros de altitud en la sierra de Javalambre. "Está claro que sentimos algo de ansiedad, pero esperamos que todo salga bien", dice el responsable del Instituto Italiano de Astrofísica y del observatorio de Turín, Federico Landini. "El clima escapa de nuestro control, pero eso nos mantiene concentrados", bromea ante la posibilidad de que las nubes se interpongan en la observación.

Los investigadores tienen por delante unos pocos minutos para validar sobre el terreno "un telescopio innovador" que será un puntal de las mediciones que realizar la Agencia Espacial Europea (ESA). Landini destaca que el espectrómetro que han trasladado a Teruel "puede obtener un espectro coronal completo" mucho más rápido que los instrumentos clásicos de medición, algo que pude cambiar para siempre el modo de investigar las condiciones físicas de los halos solares. "Nuestro instrumento permite la descomposición de la luz en sus longitudes de onda (sus colores), como lo hace un prisma con la luz blanca", precisa.

El eclipse crea las condiciones para que la corona sea más visible, lo que facilita el estudio de la zona que rodea al Sol, cuyo comportamiento tiene un enorme potencial para afectar a las redes de comunicaciones y a las redes eléctricas de la Tierra. "Aprovechar este momento único es fundamental porque la corona solar es un millón de veces más tenue que el disco solar y este debe ser ocultado, de esta forma la Luna proporciona una pantalla natural que nos evita desarrollar otros instrumentos que simulan este fenómeno", destaca Landini.

Para llegar a España, el equipo decidió viajar por carretera en lugar de en avión para poder transportar el instrumento sin desmontarlo y evitar posibles desajustes en la carga y descarga de sus diferentes componentes. El viaje comenzó el pasado viernes y el Espectrómetro de Rendija Circular ya se está recalibrando en su nueva instalación. "Confío en que todo estará listo para el eclipse", indica.

En el caso de que la prueba sea positiva, los investigadores se pondrán manos a la obra para proponer una versión de este instrumento que pueda instalarse en una misión espacial. Esa tensión y la precisión que requieren los cálculos harán que los propios investigadores no puedan estar muy atentos de lo que sucede alrededor, a pesar de que el pico del Buitre centrará muchas de las miradas de la comunidad científica internacional. "El equipo estará completamente centrado en que todo funcione correctamente; no habrá tiempo para disfrutar del espectáculo", reconoce Landini.

El observatorio de Javalambre es al mismo tiempo el lugar que la ESA ha elegido como "punto de transmisión oficial" del eclipse de Sol, lugar desde el que van a realizar un programa de horas de duración en torno al eclipse, que incluirá también entrevistas a varias personalidades científicas.

El Cefca, además del curso de verano de astrofísica que lleva a cabo cada año con la Universidad de Zaragoza, organiza esta semana un congreso internacional dedicado al astrónomo estadounidense Steve Majewski, uno de los investigadores principales del proyecto Apogee, una campaña de tres años para obtener medio millón de espectros infrarrojos de 146.000 estrellas usando un telescopio de 2,5 metros de diámetro en Nuevo México que supuso "una revolución en el campo de la física estelar".

En el centro las miradas también están puestas en el premio Nobel de Física francés, Alain Aspect, galardonado en 2022 por sus pioneros experimentos con fotones entrelazados y sus avances en computación y criptografía cuántica, quien dará una charla el 13 de agosto, en la capital turolense.

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Por su parte, el equipo italiano, si las cosas no salen como están previstas, confía en tener una segunda oportunidad en el norte de Marruecos, donde se podrá ver un nuevo eclipse solar total el 2 de agosto de 2027. Otro parpadeo.