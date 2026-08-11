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FENÓMENO ASTRONÓMICO

Directo | Cuenta atrás para el día de las dos noches: Aragón a la espera de un eclipse único

La comunidad autónoma vive este miércoles un eclipse solar total histórico observable de forma completa desde casi todos los rincones del territorio

Un grupo de escolares durante una obsevación del cielo diurno en Galáctica.

Un grupo de escolares durante una obsevación del cielo diurno en Galáctica. / Galactica

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David Chic

Carlota Gomar

Zaragoza

Aragón se convierte en el epicentro de la astronomía mundial este 12 de agosto de 2026. La comunidad autónoma vivirá un eclipse solar total histórico, observable de forma completa desde multitud de municipios. Este fenómeno sin precedentes promete atraer a miles de visitantes, científicos y entusiastas del firmamento. Por ahora los pueblos y capitales de comarca ya notan el aumento de residentes.

En días de alerta por el calor, la prevención es la clave. El Ejecutivo autonómico recuerda que la observación del eclipse requiere seguir una serie de medidas básicas de seguridad, siendo imprescindible utilizar siempre gafas homologadas para eclipse bajo la norma ISO 12312-2 y evitar en todo momento mirar directamente al Sol sin protección, salvo durante la breve fase de totalidad. Asimismo, se debe descartar por completo el uso de gafas oscuras convencionales, radiografías u otros materiales no certificados, extremando la precaución y la supervisión especialmente en el caso de los menores durante la observación. Además, para disfrutar de la experiencia de forma segura, se recomienda planificar la jornada con antelación, llevar suficiente agua y protegerse adecuadamente del calor.

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Debido a la calidad de sus cielos y a la idoneidad de sus espacios, Aragón se sitúa como un destino destacado para el astroturismo. El territorio ofrece la posibilidad de contemplar este evento histórico, además de dar a conocer la oferta cultural, gastronómica y turística de la comunidad.

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