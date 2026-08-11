Directo | Cuenta atrás para el día de las dos noches: Aragón a la espera de un eclipse único

Aragón se convierte en el epicentro de la astronomía mundial este 12 de agosto de 2026. La comunidad autónoma vivirá un eclipse solar total histórico, observable de forma completa desde multitud de municipios. Este fenómeno sin precedentes promete atraer a miles de visitantes, científicos y entusiastas del firmamento. Por ahora los pueblos y capitales de comarca ya notan el aumento de residentes.

En días de alerta por el calor, la prevención es la clave. El Ejecutivo autonómico recuerda que la observación del eclipse requiere seguir una serie de medidas básicas de seguridad, siendo imprescindible utilizar siempre gafas homologadas para eclipse bajo la norma ISO 12312-2 y evitar en todo momento mirar directamente al Sol sin protección, salvo durante la breve fase de totalidad. Asimismo, se debe descartar por completo el uso de gafas oscuras convencionales, radiografías u otros materiales no certificados, extremando la precaución y la supervisión especialmente en el caso de los menores durante la observación. Además, para disfrutar de la experiencia de forma segura, se recomienda planificar la jornada con antelación, llevar suficiente agua y protegerse adecuadamente del calor.

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Debido a la calidad de sus cielos y a la idoneidad de sus espacios, Aragón se sitúa como un destino destacado para el astroturismo. El territorio ofrece la posibilidad de contemplar este evento histórico, además de dar a conocer la oferta cultural, gastronómica y turística de la comunidad.

Polígono de Calamocha preparado para el eclipse. / El Periódico de Aragón Calamocha ultima un amplio dispositivo de actividades, seguridad y servicio El municipio ultima un amplio dispositivo de actividades, servicios, seguridad y movilidad para acoger a vecinos y visitantes durante una jornada histórica en la que el polígono Industrial de Calamocha será uno de los principales puntos de observación del fenómeno astronómico. La programación incluirá actuaciones musicales, zonas de restauración, puntos de información, visitas guiadas y un operativo especial para garantizar el correcto desarrollo del evento.

Entrevista a Javier Sierra, escritor aragonés que vivirá su tercer eclipse total de sol El escritor turolense asegura que quienes lo vivan el próximo 12 de agosto "se van a estremecer" y que Teruel "tiene todo, el componente científico, simbólico y poético para disfrutar como en pocos lugares del planeta" y para ser "la capital de este eclipse". Lee la entrevista entera pinchando aquí

Francia encabeza la llegada de visitantes extranjeros para observar el eclipse desde Aragón Las primeras autocaravanas y vehículos ya han comenzado a ocupar los puntos oficiales de observación del eclipse habilitados por el Gobierno de Aragón, mientras las reservas continúan creciendo en las horas previas al fenómeno astronómico. Los espacios cuentan ya con todos los servicios previstos plenamente operativos y preparados para absorber el incremento de afluencia esperado durante esta tarde, la noche y la jornada de mañana. Las reservas recibidas hasta el momento proceden de más de 80 países y territorios, con presencia destacada de Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Polonia e Italia, además de procedencias más singulares como Hong Kong. Las inscripciones continúan aumentando durante la mañana a un ritmo superior al centenar de personas por hora, por lo que las cifras registradas en el corte de las 9.00 horas seguirán incrementándose a lo largo de la jornada. Francia se ha convertido en el principal país de procedencia de los visitantes extranjeros inscritos para seguir el eclipse desde los puntos oficiales de observación. Las reservas superaban a primera hora de la mañana las 11.000 personas y continúan aumentando de forma constante a medida que se aproxima el fenómeno, lo que confirma el alcance nacional e internacional de esta cita astronómica. En el último corte disponible, las reservas confirmadas alcanzaban los 3.447 vehículos y 11.089 personas inscritas. Camarena de la Sierra concentraba 1.230 vehículos y 3.967 personas; Épila registraba 831 vehículos y 2.744 personas; Calamocha sumaba 769 vehículos y 2.372 personas; y MotorLand-Alcañiz alcanzaba los 617 vehículos y 2.006 personas. Javalambre suma 1.230 reservas confirmadas, muy cerca de su capacidad máxima estimada de 1.270 unidades. Épila registra 831 reservas sobre una capacidad de 1.750 unidades, mientras que MotorLand Aragón alcanza las 617 sobre 2.900 y Calamocha las 769 sobre un aforo estimado de 5.600 unidades.

¿Dónde hay que tirar las gafas homologadas tras el eclipse? A solo unas horas de que sea el eclipse total de Sol, todavía quedan algunas preguntas por contestar. Ya se sabe qué gafas hay que usar y cuándo hacerlo, qué lugares se recomienda visitar y dónde aparcar el coche para evitar grandes atascos. Pero hay una cuestión en la que muchos, quizá, ni siquiera han pasado y que es igual de importante. ¿Dónde se tiran las gafas después de usarlas? Una vez acabe la observación de la ocultación del Sol, las gafas deberán depositarse en el contenedor gris. Eso si las personas se quieren deshacer de ellas, pues habrá quien quiera guardarlas como recuerdo. Y solo como eso, ya que aunque exista la posibilidad de ver otro eclipse dentro de unos años o se visite otra ciudad para repetir experiencia, es mejor hacerse con unas nuevas. Hay que tener en cuenta que las gafas tienen que estar homologadas para la observación solar directa, contar con la certificación ISO 12312-2 y encontrase en perfecto estado. Es importante comprobar que los filtros no presenten arañazos, grietas, agujeros o cualquier otro tipo de deterioro antes de utilizarlas.

Los mejores lugares de Teruel para ver el eclipse solar La provincia de Teruel será, sin duda, uno de los puntos con las mejores condiciones geográficas para seguir el eclipse. Buena parte de su territorio queda dentro de la franja de totalidad y cuenta con amplias llanuras, poca contaminación lumínica y numerosos enclaves alejados de los grandes núcleos urbanos. Calamocha y Monreal del Campo figuran entre las opciones más recomendables. También destaca MotorLand Aragón, en Alcañiz, pero sobre todo uno de los enclaves habilitados es Javalambre. Su altitud y la calidad habitual de su cielo lo convierten en un lugar astronómico destacado, aunque quienes se desplacen hasta esta zona deberán comprobar que las montañas no oculten el horizonte occidental desde el punto exacto elegido. Teruel capital, las parameras del Maestrazgo y distintas zonas abiertas del Bajo Aragón también permitirán contemplar la totalidad. En los paisajes montañosos, sin embargo, será preferible evitar barrancos, valles encajados y laderas orientadas en dirección contraria a la puesta de sol.

Cambios en la movilidad en Zaragoza durante el eclipse Zaragoza está preparada para un acontecimiento histórico que obligará a cortar varias calles y desviar hasta nueve líneas de bus. Además, habrá una limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora en todo el casco de la ciudad. En concreto, se cortará al tráfico de vehículos en el Puente de la Almozara (en su lado oeste y en el paseo central elevado, donde también se impedirá el paso de bicicletas y vehículos de movilidad personal), el Puente de Santiago, el Puente de Piedra y el Puente de Hierro en su lado oeste, además del puente central, que ya cuenta habitualmente con tránsito restringido a peatones. Por su parte, el lado este del puente de la Almozara y el lado este del puente de Hierro se reservarán exclusivamente para el paso de los servicios de urgencia, que podrán utilizarlos en ambos sentidos de circulación bajo supervisión de la Policía Local. La pasarela del Voluntariado permanecerá cerrada al tránsito peatonal durante el dispositivo por motivos de seguridad. El puente de Piedra se cerrará al tráfico rodado desde primera hora de la mañana afectando a las líneas de autobús que circulan por este paso (no a los taxis que podrán circular hasta las 16.00 horas), mientras que en los puentes de La Almozara, Santiago y del Pilar se comenzará a restringir el tráfico a partir de las 16.00 horas de manera discrecional, en función de la acumulación de personas en la zona, por lo que desde esta hora se podrán efectuar ya los desvíos de buses. Las líneas afectadas serán la 23, la 28, la 29, la 32, la 35, la 36, la 39, la 42 y el Ci4. https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2026/08/10/desvios-lineas-bus-velocidad-maxima-133232429.html

Los 30 mejores lugares para verlo (uno por comarca) El eclipse solar de este agosto será visible, ya sea de forma plena o algo más parcial, en gran parte de la comunidad (a excepción de la zona norte de la provincia de Huesca). Pincha aquí y podrás descubrir un listado de los puntos de cada comarca en los que mejor se visualizará el eclipse.

Sanciones de hasta 100.000 euros durante el eclipse El decreto del Gobierno de Aragón incluye una serie de actividades que quedan prohibidas hasta el día 13 de agosto, una vez finalizado el eclipse. Estas son encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello. Tampoco está permitido arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio; ni introducir y utilizar material pirotécnico en los montes y en un radio de 400 metros. Por último, queda prohibido acceder a los montes mediante vehículos a motor por parte de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión, salvo el acceso de las personas a sus propiedades, acceso a zonas de parking habilitadas al efecto, acceso a alojamientos turísticos y establecimientos de hostelería, desarrollo de actividades profesionales, acceso a los entornos urbanos y actuaciones de emergencia o interés general. https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2026/08/10/aragon-activa-alerta-frente-eclipse-133228815.html

Aragón activa el Plan Territorial de emergencia El Gobierno de Aragón ha activado este lunes el Plan Territorial de Emergencias de la comunidad (PLATEAR) en situación operativa 1 nivel 1 en coincidencia con la aplicación del decreto-ley de medidas urgentes que refuerza la prevención y la capacidad de respuesta ante el eclipse solar de este miércoles.