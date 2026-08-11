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Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 3.600 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos

El fuego declarado este pasado lunes en la comarca de la Hoya de Huesca avanza sin control y ya hay casi 200 personas desalojadas de manera preventiva

Vídeo | Así se ve el incendio de Riglos desde Peña Oroel

Vídeo | Así se ve el incendio de Riglos desde Peña Oroel

El Periódico de Aragón

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Laura Carnicero

Carlota Gomar

Zaragoza

Un incendio forestal, declarado al mediodía de este pasado lunes en la provincia de Huesca, en el término municipal de Las Peñas de Riglos, ha afectado ya a 3.600 hectáreas tras avanzar durante la madrugada pese al amplio dispositivo de extinción desplegado en la zonas.

La progresión de las llamas ha obligado a desalojar de manera preventiva cinco municipios. Se trata de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués, que suman en total 170 vecinos, trasladados a Ayerbe y Jaca. A las 11 de la mañana se han dado la orden de evacuar Bailo, Alastuey y Larués.

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Sobre el terreno trabajan más de 200 efectivos del Infoar del Gobierno de Aragón, Ministerio para la Transición Energética, BRIF, Unidad Militar de Emergencia y bomberos del Ayuntamiento de Huesca y de la DPH.

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