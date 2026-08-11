Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 3.600 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos

Un incendio forestal, declarado al mediodía de este pasado lunes en la provincia de Huesca, en el término municipal de Las Peñas de Riglos, ha afectado ya a 3.600 hectáreas tras avanzar durante la madrugada pese al amplio dispositivo de extinción desplegado en la zonas.

La progresión de las llamas ha obligado a desalojar de manera preventiva cinco municipios. Se trata de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués, que suman en total 170 vecinos, trasladados a Ayerbe y Jaca. A las 11 de la mañana se han dado la orden de evacuar Bailo, Alastuey y Larués.

Sobre el terreno trabajan más de 200 efectivos del Infoar del Gobierno de Aragón, Ministerio para la Transición Energética, BRIF, Unidad Militar de Emergencia y bomberos del Ayuntamiento de Huesca y de la DPH.

En imágenes | Así avanza el espectacular incencio de Santa María de la Peña / Servicio Especial Las primeras horas de un fuego muy virulento y rápido El incendio en Las Peñas de Riglos se originó ayer sobr elas 12.30 horas, cuando se dio la voz de alarma en Santa María de la Peña. Uno de los principales problemas a los que se enfrentaron los equipos de extinción fue las características de la zona forestal, boscosa y escarpada. En apenas unas horas las llamas ya habían calcinado cerca de 2.000 hectáreas y se habían desalojado cuatro municipios. Así se vivieron las primeras horas del espectacular incendio junto al embalse de La Peña.

Desalojan Bailo, Alastuey y Larués El Gobierno de Aragón ha enviado un ES-Alert ordenando la evacuación de Bailo, Alastuey y Larués. Todos los evacuados se dirigirán incialmente al polideportivo Monte Oroel de Jaca.

Se investigan las causas del incendio Mar Vaquero ha explicado que se está investigando el origen del incendio y ha hecho un llamamiento a la prudencia a la hora de lanzar hipótesis. El fuego se originó sobre las 12.30 horas de ayer y al caer la noche ya se habían calcinado cerca de 2.500 hectáreas. Durante la noche han ardido 1.000 hectáreas más. La bajada de las temperaturas y el incremento de la humedad han permitido reducir la fuerza con la que se propagaron las llamas durante la tarde de ayer.

La UME doble sus efectivos Ayer por la tarde se activó a un primer equipo de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para ayudar en las labores de extinción del incendio en Riglos. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mara Vaquero, ha informado esta mañana, tras la celebración del CECOPI, que a lo largo de este martes si sumará una segunda sección. Se prevé que durante el día hoy haya hasta 400 efectivos trabajando en la extinción del incendio y 18 medios aéreos. La vicepresidenta ha subrayado en varias ocasiones la "buena coordinación" que está habiendo en el opreativo.

Bailo y Alastuey en alerta por un posible desalojo La vicepresidente del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha informado que las alcaldía de Bailo y Alastuey están en prealerta por un posible desalojo. Según ha explicado, ambos municipios se encuentra en la línea de proyección del incendio por lo que no se descarta que a lo largo del día sea necesario evacuar a sus vecinos. Vaquero ha subrayado que hay alojamientos alternativos para dar cobijo a todas aquellas personas que requieran de una alternativa habitacional. Además de los dos pabellones habilitados en Ayerbe y Jaca, ambos municipios han puesto a disposición del Gobierno autonómico alternativas habitacionales más confortables para alojar a las personas más mayores y vulnerables.

700 hectáreas quemadas en solo una hora Desde el Gobierno de Aragón explican que uno de los problemas a los que se enfrentaron los equipos de extinción de incendios fue la virulencia y rapidez del fuego, que llegó a quemar 700 hectáreas en tan solo una hora.

Previsión meteorológica El Gobierno de Aragón ha advertido que durante la mañana se espera "un cambio de viento a sur", una circunstancia que "podría favorecer el avance del fuego en cabeza". Se espera además que las temperaturas lleguen a los 34 grados durante las horas centrales del día.