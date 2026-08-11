Un eclipse y muchas dudas: Aragón afronta la gran cita astronómica sin saber cuánta gente entrará en la comunidad

Aragón se convierte en el epicentro de la astronomía mundial este 12 de agosto de 2026. La luna pasará por delante del sol y todo el mundo podrá comprobar que un día puede tener dos noches. La comunidad autónoma está lista para vivir un eclipse solar total histórico, observable de forma completa desde multitud de municipios. Este fenómeno sin precedentes promete atraer a miles de visitantes, científicos y entusiastas del firmamento. Las reservas hoteleras rozan el 100%. Sin embargo, nadie sabe con certeza qué puede pasar durante la jornada: o miles o millones de personas. Para evitar problemas toda la comunidad está en alerta.

La llegada de curiosos ya se nota en los puntos oficiales de observación designados por el Gobierno de Aragón y en lugares emblemáticos como Arcos de Salinas, en la sierra de Javalambre. El alcalde, José Luis Alvir, destaca que los residentes se han multiplicado por tres en las horas previas al fenómeno astronómico. «Espermos que la gente viva esto con alegría, pero con responsabilidad, nunca se había visto algo así», asegura.

Los visitantes franceses encabezan las reservas para observar el eclipse, seguidos de estadounidenses, británicos, alemanes, polacos, italianos y hasta ciudadanos de Hong Kong. Según datos de la Delegación del Gobierno en Aragón este lunes cruzaron por la frontera un 14% más de vehículos ligeros de los habituales para una jornada de agosto.

Sin embargo, estos datos no se reflejan en las reservas oficiales para los puntos de observación. La ocupación actual presenta diferencias entre los distintos espacios. Camarena de la Sierra es el punto que registra una mayor demanda y alcanza ya el 96,9 % de la capacidad estimada para vehículos.

Con bastante menos atractivo, Épila se sitúa en el 47,5 %, mientras que MotorLand-Alcañiz alcanza el 21,3 % y Calamocha el 13,7 %. En el conjunto de los cuatro puntos oficiales, las reservas representaban ayer aproximadamente el 30% de la capacidad estimada para vehículos.

El área de observación preparada en Calamocha. / El Periódico de Aragón

El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, no considera que esta tendencia pueda servir para anticipar lo que pueda pasar durante la jornada. Confía en el civismo de todos los asistentes y destaca que durante todo el fin de semana se han notado un gran aumento de turistas en la localidad, tanto en el centro de visitantes como en los alojamientos rurales. «Será un momento único para todos», adelanta.

La Policía Nacional y la Guardia Civil confirmó ayer un aumento de vigilancia durante toda la jornada. Los espacios que serán objeto de especial atención del dispositivo son los que previsiblemente congregarán más ciudadanos. En el caso de Zaragoza son el parking Sur de la Expo, el entorno del río Ebro y los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol; en el de Huesca, donde coincide con las Fiestas de San Lorenzo, son el entorno del Planetario de Aragón, en Walqa, y la zona del cerro de San Jorge.

En Teruel el operativo se centrará en la zona del polígono Platea y en Calatayud, que también inicia sus fiestas patronales, en la explanada y alrededores del Castillo de Ayub y la explanada próxima a la ermita de San Roque.

En muchos de estos lugares se desplegarán también los miembros de la Asociación Astronómica Aragonesa, como explica su presidente Santi Hernández. «Vamos a vivir una jornada excepcional en la que el cielo nos acompañará, por lo que todo el mundo podrá disfrutar de este momento tan especial», indica. Entre los visitantes y aficionados destaca dos perfiles diferenciados: aquellos que se obsesionarán con la técnica, buscarán la mejor foto y llevan días ensayando cómo captarán el momento para la posteridad. Por otro lado están los que afrontan la cita desde el lado emocional, pendientes a las sensaciones que puede provocar el movimiento de los astros. «Nostros hemos dado muchas charlas previas, pero nunca hemos contado realmente cómo se vive algo así para que la gente se sorprenda», indica.

Los cielos están abiertos y solo queda esperar a que caiga la tarde. Ante la incertidumbre que presenta el fenómeno el Gobierno de Aragón ha recordado la importancia de utilizar los espacios habilitados para la observación, seguir las indicaciones del personal del operativo y evitar el acceso al monte o a zonas no autorizadas.