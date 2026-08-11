Cómo disfrutar del eclipse solar con total seguridad: una cita única bajo el cielo de Aragón

La cuenta atrás ya ha comenzado. Mañana miércoles 12 de agosto por la tarde, Aragón será uno de los territorios privilegiados para contemplar un eclipse total de sol, un fenómeno extraordinario que permitirá ver cómo la luna oculta progresivamente el disco solar hasta oscurecer el cielo durante unos instantes. Un fenómeno muy esperado y para el que el Gobierno de Aragón ha elaborado una breve guía con consejos sencillos para vivirlo con total seguridad.

Será el primer eclipse total de sol visible desde la península ibérica en más de un siglo y se producirá muy cerca del atardecer. Por eso, además de consultar las condiciones meteorológicas, será importante buscar un espacio con buena visibilidad hacia el oeste y sin obstáculos como edificios, montañas o árboles.

Una cita que invita a compartir la experiencia con familiares y amigos, descubrir el territorio y disfrutar de uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años.

Prepararse con antelación es, por tanto, la mejor forma de disfrutar al máximo de este momento único. Elegir correctamente el lugar, utilizar gafas homologadas, protegerse frente al calor, evitar desplazamientos improvisados y respetar el entorno son algunas de las medidas recomendadas por el Gobierno de Aragón.

Consejos para disfrutar del eclipse con seguridad

Planifica la observación y evita desplazamientos innecesarios

El eclipse atraerá hasta Aragón a miles de personas. Por ello es necesario organizar los desplazamientos con tiempo y elegir espacios seguros y pensar también en el regreso ya que se pueden producir atascos.

El Gobierno de Aragón ha habilitado inicialmente cuatro Puntos de Observación del Gobierno de Aragón —POGA— en Javalambre, Calamocha, MotorLand Aragón y Épila. Son espacios seleccionados para facilitar una observación segura y ordenada ante la elevada afluencia de personas que se espera durante esos días.

Dos jóvenes prueban el material que se deberá utilizar para ver el eclipse. / Gobierno de Aragón

El acceso de los vehículos a estos puntos debe reservarse previamente a través de la página de Turismo de Aragón. Antes de desplazarse, es recomendable consultar las condiciones concretas de cada espacio, ya que los servicios disponibles y las posibilidades de estacionamiento o permanencia pueden variar.

Algunos ayuntamientos como Zaragoza, Cariñena o Ariza también habilitarán zonas locales de observación.

En todo caso, la circulación debe realizarse exclusivamente por las vías autorizadas.

Y siempre que sea posible, conviene observar el fenómeno desde un lugar cercano, seguro, autorizado y con una buena visión del horizonte oeste. No es necesario recorrer largas distancias para disfrutar del eclipse si existe un punto adecuado en el entorno.

La protección ocular es la principal precaución que debe adoptarse ante la observación de un eclipse. / Gobierno de Aragón

Protege tus ojos durante todo el eclipse

La protección ocular es la principal precaución que debe adoptarse. Mirar al sol directamente puede causar daños graves, permanentes y, en muchas ocasiones, indoloros. Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente, aunque sean muy oscuras.

Para realizar una observación segura:

Utiliza exclusivamente gafas o visores especiales para eclipses que cumplan la norma EN ISO 12312-2 y dispongan de marcado CE.

y dispongan de marcado CE. Comprueba que las gafas se encuentran en perfecto estado. No deben presentar rayaduras, perforaciones, roturas, dobleces ni otros desperfectos.

Colócate las gafas antes de levantar la mirada hacia el sol y baja la vista antes de quitártelas.

Realiza observaciones breves e intermitentes, de menos de 30 segundos, dejando descansos entre cada una.

No uses radiografías, cristales ahumados, discos, negativos fotográficos, filtros caseros o gafas de soldadura no certificadas.

No mires el sol a través de una cámara, un teléfono móvil, unos prismáticos o un telescopio sin un filtro solar específico colocado en la entrada del instrumento.

Solo durante la breve fase de totalidad, cuando el sol se encuentre completamente oculto, puede contemplarse el fenómeno sin las gafas. La protección deberá volver a colocarse en cuanto reaparezca cualquier parte del disco solar.

Gafas homologadas por todo Aragón El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Turismo, ha coordinado la distribución de 95.100 gafas homologadas para que residentes y visitantes puedan contemplar el eclipse de forma segura. Las unidades se han repartido entre la Dirección General de Turismo, la Dirección General de Emergencias, la Dirección General de Gestión Forestal, la Diputación Provincial de Huesca, la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, los ayuntamientos de Sariñena e Híjar, la Comarca Campo de Daroca y el Museo Pablo Serrano. También se han distribuido a través de la red de oficinas de Turismo de Aragón, con presencia en Zaragoza —en la plaza de España—, Teruel, Albarracín, Alcañiz, Beceite, Cantavieja, Manzanera, Valderrobres, Calaceite, La Fresneda y la Comarca del Matarraña. Además, al final del curso escolar el Ejecutivo autonómico también repartió 102.000 kits de observación del eclipse entre los escolares de la comunidad.

Las temperaturas elevadas y la exposición prolongada al sol pueden provocar deshidratación, quemaduras, agotamiento o golpes de calor. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Cuidado con las altas temperaturas

El eclipse tendrá lugar en pleno mes de agosto y será necesario permanecer durante un tiempo al aire libre. Las temperaturas elevadas y la exposición prolongada al sol pueden provocar deshidratación, quemaduras, agotamiento o golpes de calor. Por eso:

Busca una zona de sombra y evita permanecer innecesariamente bajo el sol.

Bebe agua con frecuencia, incluso aunque no tengas sensación de sed.

Evita el alcohol, las comidas demasiado pesadas y las bebidas con un contenido elevado de azúcar.

Utiliza ropa ligera, holgada y transpirable, además de gorra o sombrero.

Aplica crema solar con un factor de protección igual o superior a 30 y renueva la aplicación cuando sea necesario.

Riesgo de incendios

Agosto es una época de máximo riesgo de incendios forestales en Aragón. La llegada de visitantes a zonas rurales y espacios naturales obliga a extremar las precauciones ya que un pequeño descuido puede tener consecuencias muy graves.

Para disfrutar del eclipse sin poner en riesgo el entorno:

No enciendas hogueras, barbacoas ni ningún otro tipo de fuego en el monte o en sus proximidades, está totalmente prohibido.

No utilices petardos, cohetes, bengalas ni elementos que puedan producir llamas o chispas.

Evita fumar en espacios forestales. Si lo haces en una zona permitida, apaga completamente la colilla y nunca la arrojes al suelo.

No dejes basura, envases ni restos de comida. Deposita todos los residuos en los contenedores habilitados o llévalos contigo.

No aparques sobre vegetación seca. Algunas partes del vehículo, como el tubo de escape, pueden alcanzar temperaturas elevadas.

La llegada de visitantes a zonas rurales y espacios naturales obliga a extremar las precauciones. / Jaime Galindo

Ten siempre en cuenta estas recomendaciones:

Una vez elegido tu puestos de observación, localiza las entradas, las salidas y, especialmente, las vías de evacuación de emergencia .

. Respeta las zonas de paso y evita detenerte en puertas, pasillos, accesos o lugares reservados para los servicios de emergencia.

No lleves objetos que puedan comprometer la seguridad del resto de asistentes, como bengalas, cohetes, botellas de vidrio o elementos cortantes.

Mantén siempre controlados a los menores . En las zonas con mayor concentración de personas, llévalos de la mano o en brazos.

. En las zonas con mayor concentración de personas, llévalos de la mano o en brazos. Evita correr, empujar o intentar avanzar de manera precipitada. Ante cualquier incidencia, conserva la calma y sigue las indicaciones del personal de seguridad.

Cuando termine el eclipse, abandona el recinto de forma ordenada y respeta el turno natural de salida.

En caso de emergencia, no obstaculices los movimientos de los servicios sanitarios, de seguridad o de Protección Civil.

Consulta la información oficial sobre accesos, restricciones, estado de las carreteras y capacidad de los puntos de observación.

Acude con suficiente antelación. Intentar llegar pocos minutos antes del eclipse puede generar retenciones y dificultar el trabajo de los servicios de seguridad.

Circula únicamente por carreteras y caminos autorizados. No utilices atajos por pistas forestales, terrenos agrícolas o vías restringidas.

El eclipse del 12 de agosto será una oportunidad extraordinaria para descubrir el cielo aragonés y compartir una experiencia difícil de olvidar. Vivirlo plenamente no dependerá solo de encontrar el lugar con mejores vistas: también será necesario actuar con previsión, proteger los ojos, cuidar la salud y respetar un territorio que recibirá a miles de visitantes.

Con las gafas adecuadas, una buena planificación y unas sencillas medidas de autoprotección, estarás preparado para disfrutar de uno de los grandes acontecimientos astronómicos de este siglo desde Aragón.