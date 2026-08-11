La aragonesa Travypsa logra nuevos contratos de Adif por 17,5 millones para suministrar 146.000 traviesas

Traviesas y Prefabricados de Aragón (Travypsa), empresa del Grupo Lantania, ha ganado nuevos contratos adjudicados por Adif por 17,5 millones de euros para suministrar 146.000 traviesas para distintos proyectos de modernización y renovación de la red ferroviaria española, incluida la Alta Velocidad, según ha anunciado este martes.

Los trabajos forman parte de cuatro contratos adjudicados por Adif a distintas uniones temporales de empresas (UTE), en los que la participación de Travypsa asciende al importe mencionado, y que incluyen actuaciones de renovación de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona.

En concreto, por un lado, comprenden el suministro de traviesas para la renovación de dos subtramos de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, entre Mejorada del Campo y Brihuega (con 58.100 unidades) y Ariza y Calatayud (34.650 unidades).

Los contratos para la línea de alta velocidad forman parte del programa de renovación de vía impulsado para mantener los "máximos" estándares de seguridad, disponibilidad y explotación de una de las principales infraestructuras ferroviarias del país, señala la compañía en un comunicado.

Por otro, las actuaciones se centran en la modernización de 28,4 kilómetros de la línea de ancho convencional Madrid-Barcelona, en el tramo Paracuellos-Sabiñán a Casetas de Ebro (30.000 traviesas), y de 30,9 kilómetros en el tramo Selgua-Lleida (23.250 unidades), de la línea convencional Zaragoza-Lleida-Tarragona, con lo que contribuirán a la renovación de estas infraestructuras ferroviarias.

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Travypsa, firma especializada en el diseño y fabricación de traviesas de hormigón, afirma que estas adjudicaciones refuerzan su posicionamiento como uno de los principales fabricantes nacionales de traviesas de hormigón y consolidan la presencia del Grupo Lantania en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias.