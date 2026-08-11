Infraestructuras
La aragonesa Travypsa logra nuevos contratos de Adif por 17,5 millones para suministrar 146.000 traviesas
El grupo Lantania se reivindica como "uno de los principales fabricantes nacionales" del sector
Traviesas y Prefabricados de Aragón (Travypsa), empresa del Grupo Lantania, ha ganado nuevos contratos adjudicados por Adif por 17,5 millones de euros para suministrar 146.000 traviesas para distintos proyectos de modernización y renovación de la red ferroviaria española, incluida la Alta Velocidad, según ha anunciado este martes.
Los trabajos forman parte de cuatro contratos adjudicados por Adif a distintas uniones temporales de empresas (UTE), en los que la participación de Travypsa asciende al importe mencionado, y que incluyen actuaciones de renovación de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona.
En concreto, por un lado, comprenden el suministro de traviesas para la renovación de dos subtramos de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, entre Mejorada del Campo y Brihuega (con 58.100 unidades) y Ariza y Calatayud (34.650 unidades).
Los contratos para la línea de alta velocidad forman parte del programa de renovación de vía impulsado para mantener los "máximos" estándares de seguridad, disponibilidad y explotación de una de las principales infraestructuras ferroviarias del país, señala la compañía en un comunicado.
Por otro, las actuaciones se centran en la modernización de 28,4 kilómetros de la línea de ancho convencional Madrid-Barcelona, en el tramo Paracuellos-Sabiñán a Casetas de Ebro (30.000 traviesas), y de 30,9 kilómetros en el tramo Selgua-Lleida (23.250 unidades), de la línea convencional Zaragoza-Lleida-Tarragona, con lo que contribuirán a la renovación de estas infraestructuras ferroviarias.
Travypsa, firma especializada en el diseño y fabricación de traviesas de hormigón, afirma que estas adjudicaciones refuerzan su posicionamiento como uno de los principales fabricantes nacionales de traviesas de hormigón y consolidan la presencia del Grupo Lantania en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias.
- Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su casa de Tauste: un legado de compromiso político y con la tierra
- El refugio de Isabel Díaz-Ayuso en Aragón: un pueblo muy jamonero perfecto para ver el eclipse
- Una de las carreteras más utilizadas de Zaragoza capital se cortará al tráfico durante 11 horas cada día a partir de este domingo
- En directo | Un espectacular incendio junto al embalse de La Peña obliga a desalojar cuatro pueblos y ya ha quemado más de 2.500 hectáreas
- Abre una nueva panadería de una conocida cadena en el centro de Zaragoza
- El pequeño pueblo de Zaragoza que esconde una piscina municipal donde comer los mejores chips de torrezno de Aragón: 'Un lugar con comida excelente y buenas vistas
- Desde los Mallos de Riglos hasta Ansó, Hecho, el Monasterio de San Juan de la Peña o la Peña Oroel de Jaca y Canfranc: alerta máxima en todo el valle por el impresionante incendio de La Peña
- La Aemet lo confirma con un nuevo pronóstico para el día del eclipse: las nubes pueden entorpecer la visibilidad en estas zonas de Aragón