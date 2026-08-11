El Gobierno de Aragón se reunirá este jueves con el personal de INFOAR para abordar sus reivindicaciones

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón se reunirá el próximo jueves 13 de agosto, a las 10.00 horas, con representantes del personal funcionario y laboral que participa en el operativo de prevención y extinción de incendios forestales de INFOAR, con el objetivo de conocer de primera mano sus peticiones y abordar las cuestiones planteadas por este colectivo.

El encuentro se celebrará apenas tres días después de que se haya registrado el primer requerimiento expreso formulado por los representantes sindicales para abordar estas cuestiones con el Gobierno de Aragón a través del Departamento de Medio Ambiente y Turismo.

Si bien al inicio de la legislatura se planteó de forma general la conveniencia de mantener una interlocución con el personal del operativo, es ahora cuando sus representantes han solicitado formalmente una reunión para tratar sus reivindicaciones.

El Gobierno de Aragón mantiene su voluntad de diálogo con los profesionales que forman parte del operativo INFOAR y considera necesario escuchar directamente sus planteamientos, conocer las cuestiones que afectan al desarrollo de sus funciones y analizar las propuestas que formulen.

Escuchar las reivindicaciones no supone aceptar automáticamente todas las propuestas, sino asumir el compromiso de estudiarlas con rigor para determinar su viabilidad técnica, jurídica, organizativa y presupuestaria, así como el cauce adecuado para su análisis y, en su caso, negociación dentro de la Administración autonómica.

El objetivo del Gobierno de Aragón es avanzar en aquellas medidas que resulten posibles para mejorar las condiciones del conjunto del operativo, reforzar la eficacia del dispositivo en coordinación con los servicios de emergencia y seguir impulsando una gestión forestal preventiva, siempre dentro del marco legal, de las competencias de cada departamento y de las disponibilidades presupuestarias de la Administración.

Asimismo, el Gobierno de Aragón quiere reconocer de nuevo la profesionalidad, el compromiso y la capacidad de respuesta del operativo INFOAR, cuyo trabajo resulta esencial para la protección de la población, de los bienes y del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma.