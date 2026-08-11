El Gobierno de Aragón se reunirá este jueves con el personal de INFOAR para abordar sus reivindicaciones
El encuentro, previsto para el jueves 13 de agosto a las 10.00 horas, permitirá al Departamento de Medio Ambiente y Turismo conocer de primera mano las peticiones trasladadas por los representantes sindicales del personal funcionario y laboral del operativo
El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón se reunirá el próximo jueves 13 de agosto, a las 10.00 horas, con representantes del personal funcionario y laboral que participa en el operativo de prevención y extinción de incendios forestales de INFOAR, con el objetivo de conocer de primera mano sus peticiones y abordar las cuestiones planteadas por este colectivo.
El encuentro se celebrará apenas tres días después de que se haya registrado el primer requerimiento expreso formulado por los representantes sindicales para abordar estas cuestiones con el Gobierno de Aragón a través del Departamento de Medio Ambiente y Turismo.
Si bien al inicio de la legislatura se planteó de forma general la conveniencia de mantener una interlocución con el personal del operativo, es ahora cuando sus representantes han solicitado formalmente una reunión para tratar sus reivindicaciones.
El Gobierno de Aragón mantiene su voluntad de diálogo con los profesionales que forman parte del operativo INFOAR y considera necesario escuchar directamente sus planteamientos, conocer las cuestiones que afectan al desarrollo de sus funciones y analizar las propuestas que formulen.
Escuchar las reivindicaciones no supone aceptar automáticamente todas las propuestas, sino asumir el compromiso de estudiarlas con rigor para determinar su viabilidad técnica, jurídica, organizativa y presupuestaria, así como el cauce adecuado para su análisis y, en su caso, negociación dentro de la Administración autonómica.
El objetivo del Gobierno de Aragón es avanzar en aquellas medidas que resulten posibles para mejorar las condiciones del conjunto del operativo, reforzar la eficacia del dispositivo en coordinación con los servicios de emergencia y seguir impulsando una gestión forestal preventiva, siempre dentro del marco legal, de las competencias de cada departamento y de las disponibilidades presupuestarias de la Administración.
Asimismo, el Gobierno de Aragón quiere reconocer de nuevo la profesionalidad, el compromiso y la capacidad de respuesta del operativo INFOAR, cuyo trabajo resulta esencial para la protección de la población, de los bienes y del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma.
- Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su casa de Tauste: un legado de compromiso político y con la tierra
- El refugio de Isabel Díaz-Ayuso en Aragón: un pueblo muy jamonero perfecto para ver el eclipse
- Una de las carreteras más utilizadas de Zaragoza capital se cortará al tráfico durante 11 horas cada día a partir de este domingo
- En directo | Un espectacular incendio junto al embalse de La Peña obliga a desalojar cuatro pueblos y ya ha quemado más de 2.500 hectáreas
- Abre una nueva panadería de una conocida cadena en el centro de Zaragoza
- El pequeño pueblo de Zaragoza que esconde una piscina municipal donde comer los mejores chips de torrezno de Aragón: 'Un lugar con comida excelente y buenas vistas
- Desde los Mallos de Riglos hasta Ansó, Hecho, el Monasterio de San Juan de la Peña o la Peña Oroel de Jaca y Canfranc: alerta máxima en todo el valle por el impresionante incendio de La Peña
- La Aemet lo confirma con un nuevo pronóstico para el día del eclipse: las nubes pueden entorpecer la visibilidad en estas zonas de Aragón