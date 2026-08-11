El incendio de Las Peñas de Riglos se inició en las obras de la A-132 y ya afecta a 4.200 hectáreas

Hectáreas y hectáreas de pinos y carrascas están siendo pasto de las llamas. Ya son más de 4.200, en un perímetro de 60 km. El entorno de Las Peñas de Riglos se quema en uno de los grandes incendios forestales que está dejando este verano negro en Aragón y uno de los más rápidos. Desde que este lunes al mediodía se desataran las llamas en Santa María de la Peña, en la comarca de la Hoya de Huesca, las condiciones meteorológicas y el estado del monte han hecho el resto para alimentar un fuego que mantiene en vilo también a La Jacetania.

Ocho pueblos han tenido que ser desalojados (Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués) y hay más de 440 vecinos desplazados de sus casas. La mayoría, “por precaución”, ya que las llamas no han llegado por ahora a ningún casco urbano. Pero la cercanía del humo y la evolución “desfavorable” del incendio obliga a ser prudente, aunque la vicepresidenta, Mar Vaquero, ha asegurado a última hora que la situación es "mejor que la de ayer (por el lunes)" y que existe cierto "optimismo" en avanzar durante la noche.

El grito desgarrado que repetían vecinos de Santa María de la Peña y de Salinas de Jaca fue cobrando fuerza con el paso de las horas. Por la tarde, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha podido confirmar que el origen de las llamas está en la campa de acopio de materiales de las obras de la carretera autonómica A-132 ubicada en la localidad de Santa María de la Peña. Unos trabajos que están siendo ejecutados por la unión temporal de empresas (UTE) formada por las compañías Extracto, Acinser, Transfer y Aceinser. Este diario ha intentado contactar con la empresa, sin éxito.

Evolución del incendio del embalse de la Peña. / Miguel Ángel Gracia

La Guardia Civil de Huesca está investigando las causas del fuego y cuenta ya en su poder con el material grabado en las cámaras de seguridad ubicadas, precisamente, en el entorno donde se originaron las llamas. Mientras, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Luis Francisco Biendicho, ha declinado desde el Puesto de Mando Avanzado, en Santa María de la Peña, hacer ninguna valoración sobre esas posibles causas. Recuerda que “hay una investigación abierta” que se está desarrollando, que estas investigaciones suelen ser complejas y que hará falta tiempo para acabar conociendo con exactitud qué provocó el inicio de unas llamas que se están llevando por delante un rico patrimonio natural en el entorno del embalse de La Peña hacia Jaca. En la misma línea se ha expresado Vaquero, que ha llamado a "no avivar polémicas" y ha asegurado que, cuando se certifiquen las causas, "el Gobierno de Aragón será el primero en pedir responsabilidades".

Y es que los vecinos de Santa María de la Peña tenían claro que el fuego empezó en el entorno de las obras de la A-132. Ana Gabás, por ejemplo, recuerda que las llamas comenzaron a extenderse desde ese punto inicial hacia el embarcadero del pantano y, posteriormente, ascendieron hacia la ladera del monte rodeando el pueblo con una gran rapidez. Fuentes oficiales contabilizaron que en la primera hora del fuego ardieron 700 hectáreas.

También Montse Vicente, vecina de Salinas de Jaca, ponía el foco en un origen vinculado a la zona donde se están realizando las obras en la A-132. “Estamos nerviosos, preocupados y, sobre todo, muy enfadados con este tema del origen del fuego. Tenemos problemas con la carretera desde que empezaron las obras y ahora resulta que donde tienen la base, empieza el fuego. Esto ya nos enfada mucho”, insistió Montse, que pedía que “se cumplan todas las normativas” a rajatabla. La investigación sigue su curso y será la encargada de dirimir responsabilidades y acotar si se produjeron, o no, esos incumplimientos que denuncian los vecinos.

Acogida solidaria

El fuego y los cortes de carretera como la A-132, la A-1603 o los caminos de acceso a Peña Oroel dejan un entorno bloqueado por las llamas y el humo, y complican sobremanera las comunicaciones. Los trayectos se alargan y la mayoría de los vecinos desalojados pasaron la primera noche en Jaca, en el pabellón Monte Oroel, y en casas de familiares y amigos. Este martes, 30 vecinos dejarán el pabellón para dormir en la residencia militar. El despliegue de miembros de Protección Civil, Cruz Roja, la Guardia Civil y la Policía Local de Jaca, así como los servicios sociales de la comarca de La Jacetania se volcaron con los desplazados mientras la incertidumbre es “total” sobre cuánto tendrá que alargarse este dispositivo de ayuda.

En Ayerbe también respondieron con solidaridad y una decena de personas se alojaron en los recursos habilitados para los desplazados por el incendio. Lo que está claro es que la respuesta se mantendrá y se adaptará como sea necesario: “El dispositivo se va ampliando o ajustando en función de las necesidades y estamos intentando que las personas mayores o con mayores necesidades puedan tener un alojamiento más íntimo”, ha explicado María Eugenia Trujillo, responsable autonómica del equipo psicosocial de Cruz Roja en Aragón.

Las condiciones meteorológicas vuelven a ser claves también para la evolución del incendio, que pasó en los primeros momentos de la tarde “horas críticas” por las elevadas temperaturas y rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, como ha concretado el consejero Biendicho. La previsión meteorológica no invita al optimismo, con temperaturas altas y fuertes rachas de viento para los próximos días.

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A última hora de la tarde, trabajaban por acotar el fuego 24 medios aéreos y en torno a 500 efectivos. El incendio seguía descontrolado, mientras los esfuerzos se centraban en que el flanco izquierdo no saltara la carretera A-132 hacia el puerto de Santa Bárbara, y que se pudiera consolidar el flanco derecho (cola) del incendio. Este miércoles está previsto reforzar el operativo y que los más de 400 vecinos desalojados todavía no vuelvan a sus casas.