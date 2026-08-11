Vaquero (DGA) señala que la crisis de Ceuta es por "el fracaso" del Gobierno y Rego (Infancia) tacha de "vergonzosa" la postura de Vox

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha señalado este martes que "el foco" de la reciente crisis migratoria de Ceuta está en "el fracaso" de la política del Gobierno de España. Ha indicado que "cada comunidad autónoma decide cuál es su postura" ante situaciones como esta, después de que las autonomías en las que Vox se encarga de los servicios sociales, como es el caso aragonés, avanzasen que no van a participar en la conferencia sectorial. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha tachado de "vergonzosa" la postura de la ultraderecha, aunque ha admitido que "no sorprende" el papel tomado por los de Santiago Abascal. La representante del Gobierno de España ha criticado que Vox no participe en una conferencia que habilitará, en teoría, 25 millones de euros para que Ceuta haga frente a la crisis derivada del episodio sufrido en su frontera hace una semana.

En declaraciones a los medios de comunicación, Vaquero ha puntualizado que no hay "ninguna orden" del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, sobre asistir o no a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia para abordar el reparto de los menores migrantes no acompañados recién llegados a Ceuta. La Conferencia Sectorial será a finales de agosto y la postura del Gobierno de Aragón "ya se conocerá", ha comentado.

El Gobierno de Aragón ha pedido al Ejecutivo central de Pedro Sánchez "transparencia, información", recalcando que la crisis de Ceuta no solo atañe a la política migratoria, sino también a la seguridad nacional porque "es un caso de integridad territorial que no se ha resuelto".

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en declaraciones a la prensa. / Fernando Sánchez

A través de sus redes sociales, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha asegurado este martes que la "vergonzosa" posición de Vox "no sorprende", toda vez que el partido de Santiago Abascal ha decidido "señalar y criminalizar a las víctimas, particularmente a la infancia, llamando a cazar niños". El único punto del día de este encuentro es la elevación a la posterior Sectorial de Infancia del crédito extraordinario de 25 millones asignado por el Ejecutivo a Ceuta para ayudar a la ciudad autónoma en la atención de los niños y adolescentes que migran solos.

Rego ha explicado en sus redes sociales que lo ocurrido en Ceuta la semana pasada, cuando en dos días entraron de forma irregular 72.000 personas, responde a una vulneración de la integridad territorial de España "utilizando a personas desesperadas". En este sentido, ha recordado que "a nivel internacional, Vox apoya a aquellos que atacan los intereses de España", y ha puesto como ejemplo los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, el "genocida Netanyahu" y "cualquier doctrina o régimen orientado a eliminar los derechos humanos".

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El modelo migratorio de la ultraderecha, ha denunciado la ministra, es "agitar el odio y fabricar inseguridad", sin señalar nunca las causas que originan la migración y en alianza "con quienes hacen negocio del control migratorio y erosionan derechos": "Ellos han venido a las instituciones a hacer caja", ha lamentado. Ante todo ello, Rego ha cuestionado cuál es la línea roja dictada por Génova y Feijóo y "hasta dónde están dispuestos a seguir pegados a una extrema derecha internacional cuyos intereses chocan con los de España" y los de su pueblo.