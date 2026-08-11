Todo preparado en Aragón para el eclipse: la Policía Nacional desplegará un dispositivo especial de seguridad

La Policía Nacional ha cerrado este martes los últimos detalles del dispositivo especial de seguridad que desplegará mañana miércoles en Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud con motivo del eclipse solar total, un acontecimiento que previsiblemente congregará a miles de personas en diferentes puntos de la comunidad.

Este martes se han terminado de perfilar los últimos aspectos del operativo en una reunión de coordinación celebrada en el Cuartel de Mayandía, en Zaragoza, en la que han participado los responsables de las diferentes unidades policiales implicadas, así como los jefes de las comisarías provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel y de la de Calatayud, además del Jefe Superior de Policía de Aragón, José Ángel Sanz, y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

El dispositivo se desarrollará durante toda la jornada del miércoles, especialmente durante la tarde e intensificado desde horas antes al comienzo del eclipse hasta la finalización de toda actividad relacionada con el fenómeno astronómico.

Participarán agentes de la Brigadas de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Información, de cada una de las diferentes plantillas territoriales implicadas y en el caso de Zaragoza, además las comisarías de distrito con el apoyo de las unidades de Intervención Policial, de Prevención y Reacción, de Guías Caninos, de Subsuelo y Protección Ambiental, Móvil y Policía en el Transporte, Grupo TEDAX-NRBQ y la Unidad Aérea, con el empleo de drones y sistemas anti-dron para complementar desde el aire las labores de vigilancia y seguridad.

Uno de los principales objetivos será garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en aquellos espacios donde se produzcan importantes concentraciones de personas, prevenir la comisión de delitos aprovechando las aglomeraciones y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

La planificación nacional identifica precisamente los puntos de observación, áreas de estacionamiento, zonas de especial afluencia y nodos de transporte entre los lugares que requieren especial atención policial.

La ejecución del "Dispositivo Eclipse 2026" se ha estructurado en tres fases: la primera preventiva, desarrollada hasta el 31 de julio y destinada a la planificación y anticipación de posibles escenarios, la de alerta se desarrolló entre el 1 y el 7 de agosto, intensificando las medidas de preparación y coordinación, y la última, la fase crítica, está activada desde el 8 de agosto y hasta el día 12, coincidiendo con los días inmediatamente anteriores al eclipse y su celebración.

Durante esta última fase, desde la Comisaría General de Seguridad Ciudadana se habilitará un Plan de Emergencia Eclipse 2026, que permitirá coordinar y canalizar a través de los CIMACC 091 de las diferentes Jefaturas los incidentes relacionados con este acontecimiento que puedan producirse en diferentes puntos de España.

Dispositivo en Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud

Los espacios que serán objeto de especial atención del dispositivo policial son los que previsiblemente congregarán más ciudadanos.

En el caso de Zaragoza son el parking Sur de la Expo, el entorno del río Ebro y los Campos de la Federación Aragonesa de Fútbol; en el de Huesca, donde coincide con las Fiestas de San Lorenzo, son el entorno del Planetario de Aragón, en Walqa, y la zona del cerro de San Jorge.

En Teruel el operativo se centrará en la zona del polígono Platea y en Calatayud, que también inicia sus fiestas patronales, en la explanada y alrededores del Castillo de Ayub y la explanada próxima a la ermita de San Roque.

Para disfrutar del eclipse de forma segura y respetuosa, la Policía Nacional pide civismo y recomienda planificar los desplazamientos con antelación suficiente, cuidar el entorno natural o público desde donde se observe el eclipse, no dejar vehículos bloqueando vías de comunicación, caminos rurales, entradas de fincas o vías de emergencia y facilitar el tránsito a los residentes locales de las zonas de observación.

Además, recuerda que las grandes concentraciones de personas pueden ser aprovechadas por delincuentes para cometer diferentes delitos, como hurtos, robos en vehículos y sustracciones en zonas de concentración.

Por ello, pide a la ciudadanía mantener siempre controladas mochilas, bolsos, teléfonos móviles y carteras; evitar dejar objetos de valor a la vista en los vehículos; prestar especial atención a los menores en lugares con gran afluencia, y comunicar inmediatamente cualquier hecho sospechoso o incidencia a través del teléfono 091.

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Asimismo, para observar el eclipse recuerda que deberán utilizarse únicamente gafas específicamente homologadas conforme a la norma ISO 12312-2, descartando gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, CD u otros métodos improvisados que no ofrecen una protección adecuada