Los visitantes franceses encabezan las reservas extranjeras para ver el eclipse en Aragón

Los visitantes franceses encabezan las reservas para observar el eclipse de este 12 de agosto en Aragón, seguidos de estadounidenses, británicos, alemanes, polacos, italianos y hasta ciudadanos de Hong Kong. Las primeras autocaravanas y vehículos ya han comenzado a ocupar los puntos oficiales de observación del eclipse habilitados por el Gobierno de Aragón, mientras las reservas continúan creciendo en las horas previas al fenómeno astronómico, han informado desde el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública.

Los espacios cuentan ya con todos los servicios previstos plenamente operativos y preparados para absorber el incremento de afluencia esperado durante esta tarde, la noche y la jornada de mañana. Las inscripciones continúan aumentando a un ritmo superior al centenar de personas por hora, por lo que las cifras registradas seguirán incrementándose a lo largo de la jornada.

Las reservas superaban a primera hora de la mañana las 11.000 personas y continúan aumentando de forma constante a medida que se aproxima el fenómeno, lo que confirma el alcance nacional e internacional de esta cita astronómica.

En el último corte disponible, las reservas confirmadas alcanzaban los 3.447 vehículos y 11.089 personas inscritas. Camarena de la Sierra concentraba 1.230 vehículos de 1.270 plazas disponibles y 3.967 personas; Épila registraba 831 vehículos de 1.750 disponibles y 2.744 personas; Calamocha sumaba 769 vehículos de hasta 5.600 plazas y 2.372 personas; y MotorLand-Alcañiz alcanzaba los 617 vehículos sobre 2.900 y 2.006 personas.

La participación internacional está encabezada por Francia, con 960 personas inscritas, seguida de Estados Unidos, con 303; Reino Unido, con 239; Polonia, con 216; Alemania, con 196; e Italia, con 145. Los registros incluyen además visitantes procedentes de numerosos países europeos y americanos, así como de Hong Kong, Canadá, Irlanda, Países Bajos, Austria, Suiza, Rumanía y Bélgica.

La distribución territorial de las reservas refleja también una elevada participación del entorno más próximo a Aragón. De este modo, la Comunidad encabeza la procedencia nacional con 2.763 personas inscritas, seguida de Cataluña, con 2.306, y la Comunidad Valenciana, con 2.137.

Por provincias, Zaragoza ocupa la primera posición con 1.945 personas inscritas, seguida muy de cerca por Barcelona, con 1.884. A continuación figuran Valencia, con 1.141 personas; Alicante, con 763; Madrid, con 587; Teruel, con 549; Murcia, con 348; Huesca, con 269; Castellón, con 233; y Girona, con 203.

Pocas reservas, excepto en Javalambre

La ocupación actual presenta diferencias entre los distintos espacios. Camarena de la Sierra es el punto que registra una mayor demanda y alcanza ya el 96,9 % de la capacidad estimada para vehículos.

Sin embargo, Épila se sitúa en el 47,5 %, mientras que MotorLand-Alcañiz alcanza el 21,3 % y Calamocha el 13,7 %. En el conjunto de los cuatro puntos oficiales, las reservas representan aproximadamente el 30 % de la capacidad estimada para vehículos.

La llegada de visitantes se está desarrollando por el momento con normalidad y sin incidencias relevantes. En Zaragoza, el espacio habilitado para autocaravanas cuenta ya con 154 vehículos estacionados, mientras los servicios de seguridad, emergencias, asistencia sanitaria, protección civil, información y logística permanecen plenamente desplegados para atender el aumento de afluencia previsto durante las próximas horas.

El Gobierno de Aragón ha recordado la importancia de utilizar los espacios habilitados para la observación, seguir las indicaciones del personal del operativo y evitar el acceso al monte o a zonas no autorizadas.

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El Centro de Coordinación Operativa mantiene un seguimiento permanente de la evolución de la afluencia, el tráfico y las posibles incidencias para adaptar el dispositivo a las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo del operativo.