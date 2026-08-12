AWS lanza en Aragón programas de formación especializada para centros de datos: itinerarios, condiciones y metodología
La iniciativa impulsada por Amazon Web Services busca formar a jóvenes aragoneses en un sector con alta demanda laboral
Amazon Web Services (AWS) ha anunciado este miércoles el lanzamiento de dos nuevos programas de formación especializada en Aragón, estos estarán diseñados para poder fomentar y retener el talento local orientado a carreras profesionales en operaciones de centros de datos. Impartidos en colaboración con Davante y Grupo San Valero, los programas formarán a estudiantes aragoneses a través de cuatro cursos dedicados, según ha informado AWS en una nota de prensa.
La iniciativa incluye dos itinerarios formativos diferenciados, Ingeniería de Operaciones de Centros de Datos (DCEO) y Operaciones de Centros de Datos (DCO), impartidos por ambas organizaciones colaboradoras. El primero proporciona una base técnica avanzada sobre los sistemas que mantienen en funcionamiento los centros de datos, desde la infraestructura eléctrica y de refrigeración hasta la automatización industrial y los sistemas de monitorización. Y el segundo prepara específicamente a los participantes para el puesto de Técnico de Centro de Datos, combinando conocimientos prácticos de hardware empresarial, redes físicas, sistemas y procedimientos operativos, con un fuerte énfasis en seguridad y sostenibilidad.
Los programas están íntegramente financiados por AWS y proporcionan a los participantes los conocimientos técnicos fundamentales y las competencias prácticas necesarias para desarrollar carreras profesionales como técnicos de centros de datos en entornos de alta disponibilidad.
Todos los cursos siguen un modelo híbrido que combina formación digital con entrenamiento práctico en entornos de laboratorio, con el fin de garantizar que los graduados estén preparados para trabajar en instalaciones reales de alta disponibilidad desde el primer día. Los candidatos deben tener al menos 18 años y un nivel de inglés B1, con capacidad para comunicarse con fluidez en ese idioma, tanto de forma oral como escrita. También, un mínimo de un año de experiencia profesional en un campo técnico relacionado con el programa o titulación de Formación Profesional o universitaria en una disciplina vinculada y disponibilidad para asistir a la totalidad del programa.
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