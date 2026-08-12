Azcón destaca el impacto histórico del eclipse en la comunidad: «Hace que Aragón sea observada por millones de personas»

El ambiente en Galáctica para observar el eclipse solar es inmejorable: cielos despejados y una amplia programación de divulgación para el espacio que centrará la retransmisión hacia el exterior. Este es el lugar elegido por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para observar el fenómeno. El dirigente ha destacado que millones de personas van a conocer la comunidad gracias a esta carambola celeste.

Las cifras oficiales al final de la mañana indican que los cuatro puntos que ha habilitado el Gobierno de Aragón hay más de 4.000 vehículos con más de 12.000 personas inscritas. Sin embargo el total de visitantes llegados a la comunidad es por el momento muy difícil de calcular, aunque desde el Ejecutivo se incide en que se acuda siempre que se pueda a esos puntos habilitados. "Es donde estamos más preparados para ver el eclipse con las mejores condiciones y con la máxima seguridad", ha dicho Azcón.

El presidente ha indicado que durante estos días, los datos de la Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón "han sido espectaculares" y se están resolviendo más consultas que cuando se celebró la Expo del año 2008 en Zaragoza. "Ha habido días en los que se han atendido más de 3.000 consultas directas", ha explicado.

Azcón ha señalado que por esta llegada de visitantes "el impacto que va a tener el eclipse no va a ser solamente emocional sino que la comunidad autónoma también va a tener un impacto espectacular desde el punto de vista del turismo". Por el momento no se han registrado incidentes de importancia.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado el amplio despliegue logístico y organizativo coordinado entre distintas administraciones para garantizar el desarrollo seguro del evento. Aragón no ha vivido un acontecimiento de estas características desde hace 114 años.

Azcón ha señalado que el eclipse también representa una oportunidad de divulgación científica y educación en la comunidad. Desde el punto de vista educativo y preventivo, el Ejecutivo autonómico ha distribuido cientos de miles de gafas homologadas entre escolares y a través de Turismo de Aragón para garantizar una observación ocular segura.