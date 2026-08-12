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MIGRACIONES

Azcón justifica la negativa a participar en la sectorial de infancia: "Se tiene que hacer más para el control de las fronteras"

El mandatario aragonés expresa su escepticismo sobre la utilidad de la sectorial convocada en Madrid para abordar la situación en Ceuta

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, este miércoles en Teruel.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, este miércoles en Teruel. / Miguel Ángel Gracia

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David Chic

David Chic

Zaragoza

"En esa reunión no se van a resolver los problemas de los que hoy estamos hablando". Con esta reflexión el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha justificado a decisión del Departamento de Bienestar Social (en manos de Vox) de no acudir a la sectorial convocada en Madrid para abordar el reparto de los menores llegados a Ceuta en la crisis migratoria que llevó a más de 70.000 personas a cruzar la frontera entre Marruecos y España a nado.

Azcón, que en los últimos meses ha ampliado el espacio de juego de la ultraderecha dentro del Ejecutivo autonómico ha considerado por su parte que el problema que se vive en la ciudad autónoma es que el Gobierno de España "es incapaz de resolver la situación". Algo que hace extensible a otros campos de la acción social. "Estamos sufriendo una ausencia absoluta de una política de inmigración y una ausencia de la defensa de nuestras fronteras", ha dicho.

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En este sentido, Azcón, que ha incidido en que la decisión de no asistir a la sectorial es una decisión de Vox, ha insistido en que «el Gobierno de España debería defender las fronteras como reclaman los socios europeos» y «tener una política de inmigración que no levante el conflicto que está levantando, dentro de nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras, con los socios europeos». En su opinión se puede "hacer más de lo que se hace". Asimismo, ha reiterado su escepticismo respecto al encuentro multilateral. "Aportará muy poco", ha repetido durante una visita a Galáctica para observar el eclipse solar.

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