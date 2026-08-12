Desde Brasil a Teruel con seis eclipses totales a sus espaldas: "Al ser al atardecer será algo muy lindo y se podrán vivir cosas excepcionales"

Una de las personas que no ha querido perderse el gran eclipse aragonés es el brasileño Waldo Fapelo, aterrizado este mismo miércoles en España y disfrutando "del pequeño lugar" que a sus ojos es Arcos de Salinas. “Este momento será muy bonito, justo antes del atardecer”, dice en su condición de cazador de eclipses. Viaja solo y ya ha estado presente en seis fenómenos de este tipo, tanto en su país como en otros lugares. “Nadie se lo puede perder si tiene la oportunidad”.

“Vamos a estar presentes en un eclipse muy raro. Al ser al atardecer será algo ‘muy lindo’ y se podrán vivir cosas excepcionales. He venido solo para esto”, señala. Mañana jueves volverá a su país con los ojos llenos de universo.

El próximo año ya tiene reservada plaza para ver el “eclipse del siglo”, que durante más de cinco minutos permitirá ver cómo la luna se interpone al sol en un paraje de gran importancia histórica, en Egipto. A partir de ahí no descarta seguir viajando para observar el cielo.

En Galáctica se han juntado este miércoles miles de aficionados a la astronomía llegados de todos los puntos del planeta, como el propio Fapelo. También de puntos cercanos como es el caso de la familia valenciana de Ángel Llop, de Moncada. “Mi madre tenía muy claro que este es el lugar idóneo, pues a ella le gusta mucho el aspecto científico y aquí lo explican todo muy bien”, narra.

El ambiente es inmejorable: música de fondo. Unas grandes paellas para dar de comer a todos los asistentes. Sombras algo escasas y muchas horas de actividades por delante. “Tenemos muchas ganas de ver el eclipse y todo lo que tienen montado, porque esto pinta bastante bien”, señala. En la mente de todos está fijada la trascendencia de la fecha: hace décadas que en los cielos de Aragón no se puede apreciar un fenómeno semejante. Y las cumbres de Javalambre ofrecen un panorama especialmente despejado.

Así lo indica el responsable de Galáctica, Nacho Pérez. “Estamos en un festival cultural que hemos preparado con mucho ahínco desde AstroÁndalus pensado para que sea una maniobra de excitación emocional a través de la cual podamos verlo, entenderlo y sentirlo”, indica.

El perfil de asistentes ha sido muy variado, como han podido comprobar. “Nos sorprende gratamente porque no solamente han venido aficionados a la gastronomía, han venido aficionados al turismo rural, a la música electrónica, a la gastronomía y a los planes en familia”, destaca. Así se puede ver en unas instalaciones presididas por una escultura de ET en las que se organizan incesantes visitas guiadas de una treintena de personas.

El mayor reto organizativo de este eclipse ha sido la gestión de los alojamientos. Miles de personas se han movilizado en pocas horas para disfrutar del evento, algo que se ha notado en reservas en hoteles y casas rurales con más de dos años de anticipación. “Nosotros aquí hemos puesto toda la carne en el asador para intentar que la gente venga de forma segura, ordenada y tranquila, sabiendo todos dónde van a pernoctar a pesar de las deficiencias en las camas de hotel que nos hemos encontrado en la zona”, señala.

El centro de divulgación e investigación Galáctica destaca que se ha logrado una experiencia inmersiva e integradora para todos sus visitantes, a pesar de algunos momentos de masificación en las barras para el reparto de comidas.

Asimismo, uno de los pilares fundamentales del proyecto ha radicado en despertar el interés por el conocimiento en las nuevas generaciones. De hecho, los jóvenes y los niños han sido los principales asistentes en muchas ponencias como las presentadas por el músico Ricardo Moya, la divulgadora Astronauta Lili o el escritor Javier Sierra, entre otros muchos. Los responsables destacan el valor pedagógico del entorno, orientando su labor no solo a la población adulta, sino a "intentar incentivar a los pequeños que se adentren en el increíble mundo de la ciencia".

En este sentido, la propuesta científica prioriza “el pensamiento crítico y la curiosidad” frente a la mera memorización de conceptos de otro tipo de ámbitos científicos. Desde la entidad señalan que lo fundamental es creer que la ciencia ofrece respuestas, pero que es más fascinante reconocer que lo mejor que tiene es que regala muchas preguntas.