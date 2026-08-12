Brian May, guitarrista de Queen, espectador de lujo del eclipse total en Aragón

"Para la vuelta ciclista había más gente", cuenta Emilio Alegre, vecino de Arcos de Salinas vestido con la camiseta conmemorativa que han realizado en la comisión de fiestas. Pese a todo, el pueblo a los pies de Galáctica está revolucionado con la llegada del eclipse total. En el bar Arcos no se habla de otra cosa, sobre todo desde que ha trascendido que Brian May, el guitarrista de Queen y uno de los astrofísicos más famosos del mundo, ha elegido Javalambre para observar el fenómeno.

La Guardia Civil regula desde primera hora los accesos a la zona en la que franceses, andaluces y valencianos buscan lugares donde dejar sus furgonetas. "Conocimos hace unos años las actividades de Galáctica y nos parece la mejor forma de conocer otros lugares de España", explica el cordobés Antonio Leiva.

Su pareja es Isabel Rodríguez, que destaca las oportunidades de Teruel para disfrutar del momento. El viaje es un regalo de cumpleaños que van a aprovechar también para observar pájaros en los enriscados montes de la comarca. Junto con AstroÁndalus ya habían participado en otro viaje para observar auroras boreales, completando su fascinación por los cielos. "Todo forma parte de la naturaleza y nos llama muchísimo la atención, es un momento que nadie debe perderse", explica.

Otro de los vecinos de Arcos es José López, residente en la cercana aldea El Collado de Alpuente, localidad que tiene todos sus alojamientos al 100%, pero por las fiestas. "Esto es importante, pero igual se está hablando demasiado", asegura con el escepticismo que reina entre los vecinos de la zona.

El alcalde José Luis Alvir recuerda que todo está "completamente lleno" al ser un pueblo de 105 habitantes que en épocas estivales puede superar los 2.000 residentes, algo que ya ha sido completamente superado. Todas las casas están llenas "a tope" y han visto esta semana a vecinos que no aparecían por la zona "desde hace muchos años" acompañados por primos que nadie conoce. Aunque, pese a las multitudes, se espera que la jornada sea "tranquila".

Ambiente en Arcos de las Salinas, unas horas antes del eclipse de este miércoles. / Miguel Ángel Gracia

Paula Durá ha llegado de un pueblo de Alicante. "Hemos venido a disfrutar de todas las actividades, pues hace dos años participamos en la observación de las Perseidas y ya nos hablaron de este momento", recuerda. Como otras miles de personas participan de los dos días "intensivos" alrededor del ecplise, con charlas en las que se les ha recomendado "disfrutar del momento" sin preocuparse por las fotos y otras cuestiones.

Noticias relacionadas

Como otros muchos para dormir tienen que recurrir a la furgoneta. "Ya vinimos el lunes por la noche para no tener problema, pues está todo muy controlado por el riesgo de incendios", indica Durá. Ciencia y diversión en una jornada que será inolvidable para toda la zona.