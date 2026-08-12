Caravanas y turistas internacionales eligen Zaragoza para ver el eclipse solar: "Venimos desde Alemania para verlo"

Las caravanas no dejan de llegar al parking habilitado en el recinto ferial de Valdespartera a escasas horas del eclipse, con Zaragoza como punto privilegiado para observar el fenómeno astronómico, visitantes nacionales e internacionales no han dudado en acercarse para disfrutarlo. Entre quienes han acudido a la capital hay personas procedentes de Alemania, Italia o distintos putos de España atraídas por el espacio habilitado para observar el momento.

Entre los visitantes se encuentran Teresa Kozak e Ingo Jungnickel, una pareja alemana que decidió viajar a Zaragoza tras descubrir que este era uno de los mejores lugares para contemplar el eclipse. "Venimos desde Alemania, de Múnich concretamente, y hemos elegido Zaragoza porque estábamos buscando en internet dónde ver el eclipse mejor, y Zaragoza es uno de los mejores lugares sin duda", asegura Teresa. Además, descubrieron en el momento en que se publicaron los espacios habilitados la posibilidad de venir con su caravana: "De casualidad lo vimos el primer o segundo día cuando abrieron las inscripciones para elegir este sitio para dormir y ver el eclipse, por eso hemos venido también".

Los visitantes alemanes, Teresa Kozak y Ingo Jungnickel, en su caravana / Josema Molina

Desde Ciempozuelos, en Madrid, también ha llegado una pareja para vivir el fenómeno, pero en este caso encontraron el destino de casualidad mientras preparaban su ruta por la Costa Brava: "Empezamos a buscar, queríamos hacer una ruta por la Costa Brava y todo eso. Entonces empezamos a buscar qué había cerca y encontramos que el Ayuntamiento estaba publicando que iban a habilitar este recinto y decidimos venir". Para ellos la visita se prolongará hasta el jueves, para poder aprovechar y hacer turismo por la ciudad explican: "Estamos organizando ahora y luego por la tarde vamos a intentar caminar por la zona y después ya disfrutar del eclipse".

La pareja madrileña junto a su perra al lado de su caravana / Josema Molina

El carácter excepcional del fenómeno es precisamente uno de los principales atractivos para quienes han decidido vivirlo en los puntos habilitados, incluso para quienes son de Zaragoza, como Rafaela Ballesteros y Carmen Longares. "Es algo interesante para poder observar, ya que hace más de un siglo que no pasa y será difícil ver otro, por eso aunque seamos de aquí hemos cogido la furgoneta y hemos quedado tres amigas para verlo", cuenta Rafaela mientras se toman un aperitivo a la espera del eclipse.

Caravanas situadas en el parking del recinto ferial de Valdespartera para ver el eclipse / Josema Molina

También desde Nápoles han acudido algunos curiosos para observar el fenómeno en primera línea, Mattia Fuschino y su familia han llegado a Zaragoza para poder disfrutar de la plenitud del eclipse antes de marchar a disfrutar de sus vacaciones en Barcelona. "Venimos de Nápoles y estamos aquí porque vimos que el eclipse de Barcelona es 99,8% visible mientras que aquí era el 100%, así que estamos cerca de Barcelona y es un buen lugar para verlo", explica el joven italiano. A ello se suma que habían encontrado información sobre el espacio de Valdespartera habilitado para seguir el eclipse: "También hemos leído sobre el espacio que nos ofrece los sitios para el eclipse. Así que hemos elegido este lugar por esta razón".

Mattia Fuschino a la derecha de la imagen junto a su familia / Josema Molina

Estas cuatro experiencias reflejan la diversidad de quienes han elegido Zaragoza para vivir este eclipse solar total excepcional, algunos especialmente atraídos por la ciudad y sus espacios. En todos los casos, el eclipse se convierte en el motivo para hacer las maletas y viajar cientos o miles de kilómetros para disfrutar del acontecimiento.