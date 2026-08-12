Cerrado por eclipse total de sol: hay negocios en Zaragoza que bajarán la persiana antes de hora y "así lo disfrutáis tod@s"

El eclipse total de sol que se producirá hoy está dejando imágenes inéditas en Zaragoza y otros puntos de Aragón aprovechando que se encuentran en la franja de visibilidad privilegiada. Una de las más curiosas es que varios negocios se han lanzado a colgar en sus establecimientos el cartel de 'Cerrado por eclipse' que adelanta su horario para bajar la persiana antes de lo habitual. Para que la clientela y los trabajadores puedan disfrutar de este momento histórico y excepcional.

Facilita mucho hacerlo el hecho de que este fenómeno se produzca en agosto, cuando la afluencia de clientela baja notablemente cada año, así como que el avistamiento del eclipse se produzca en torno a las 20.29 horas, en la recta final de la jornada diaria. Cada tienda escoge cuándo echar el cierre este miércoles, algunos lo harán ya a mediodía y otros una hora antes de que se produzca, pero los que han decidido a hacerlo ya lo están comunicando en los establecimiento y en las redes sociales. Pidiendo "disculpas por las molestias".

Cartel anunciando el adelanto del cierre este miércoles, en una tienda de Fotoprix en Zaragoza. / Josema Molina

Esta decisión ya es visible en varios negocios del centro de la ciudad, que se preparan para vivir el fenómeno astronómico y muchos de ellos han adelantado su horario para poder acercarse a disfrutar del eclipse. Es el caso, por ejemplo, de La Rinconada del Queso, que en redes sociales ya publicita su decisión y también en su tienda de la calle Méndez Núñez. "Hoy abrimos de 9.30 a 15.00 y así disfrutáis tod@s del súper eclipse!!!", explica en su perfil de Instagram a la clientela.

Su tendera, Isabel Labarca, explica claramente su decisión: “Adelantar el horario de cierre ha sido sobre todo para poder vivir este fenómeno, la afluencia de gente bajará sobre esas horas de manera que era perfecto adelantar el cierre”. Tras un verano “de poco turismo” en la capital aragonesa, los negocios han notado el aumento de visitantes motivados por el eclipse solar. “La calle Alfonso ha vuelto a llenarse de gente, vemos mucho más turista y más movimiento en las calles”, asegura la vendedora.

La Rinconada del Queso, en la calle Méndez Núñez, también ha decidido cerrar antes, ya este mediodía. / Josema Molina

Saben que no son los únicos, que hay más ejemplos repartidos por el centro de la ciudad y otros barrios. También tienen previsto hacer eso mismo en los establecimientos de la marca Fotoprix en Zaragoza, que además destacan que esta 'fiebre' por el eclipse y la obsesión por captar la mejor imagen del mismo también ha incrementado su clientela estas últimas semanas. En el caso del local comercial de la calle Verónica, su encargada, Mari Carmen Burriel, expresa el gran aumento de ventas que han experimentado en estos últimos días: “Muchísima gente ha venido preguntando por carretes, filtros para las cámaras y las propias gafas homologadas que llevan agotadas días”.

Su adelanto de una hora en el horario de cierre también ha sido clave para que todos puedan disfrutar del momento histórico. “Es un adelanto de una hora del horario habitual, pero así nos da tiempo de acercarnos y disfrutarlo todos”, cuenta Mari Carmen. También lo explica el cartel que tiene colocado en el establecimiento, que con ingenio recuerda que "el Sol y la Luna tienen una cita, y nosotros también" para anunciar que esta tarde abrirán "de 16.00 a 19.30 horas". "Cerramos antes por el eclipse", reza el letrero, por si a alguien le cabe alguna duda del motivo por el que bajarán antes la persiana.

Cartel en el escaparate de la óptica Visionlab del Coso en Zaragoza. / Josema Molina

Muy cerca de este negocio, otro anuncia lo mismo en su escaparate. Otro de los establecimientos que estos días habrá tenido más faena de lo habitual, la óptica Visionlab en el Coso zaragozano, ahora convertido en un campo de minas entre zanjas por la obra de reforma. Hoy cierran antes, a las siete de la tarde. "Debido al eclipse el horario del 12/08/2026 es de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00. Disculpen las molestias". Más aséptico pero igual de informativo para sus clientes habituales. Y es que muchas ópticas de la ciudad han decidido seguir este mismo adelanto del cierre para vivir el eclipse total de sol antes de volever mañana a la normalidad.