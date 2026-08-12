La creación de empresas en Aragón sube un 14,2% en junio, el mejor dato de este mes en la serie histórica de la comunidad

La creación de nuevas empresas en Aragón subió un 14,2% en junio en tasa interanual con un total 273 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 51, un 5,6% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de junio en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de junio, la creación de empresas en Aragón sale de las cifras negativas que registró el mes anterior. Para la constitución de las 273 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 31,08 millones de euros, lo que supone un 636,67% más que en el mismo mes de hace un año (31,08 millones de capital desembolsado).

De las 51 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en Aragón, 46 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 4 restantes por otras causas.

Gráfico sobre la creacion de empresas en aragon. / EPDATA

La Rioja (+86,67%) Navarra (+78,21%) y Extremadura (+33,03%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Galicia y Comunitat Valenciana con retrocesos de un 13,37%, 11,45% y un 7,64%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Comunitat Valenciana (+52,08%), La Rioja (+50%) y Murcia (+40%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Extremadura y Castilla - La Mancha las que menos, con retrocesos de un 42,86%, 38,46% y un 8,82%, respectivamente.

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Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 2,2% en Aragón en junio, hasta las 45 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 21,83 millones de euros, cifra un 48,7% inferior a la de junio del año anterior.