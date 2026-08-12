El eclipse maravilla a Zaragoza: "Ha sido impresionante, no me lo esperaba así"

"Impresionante". "Emocionante". "Demasiado hermoso". "No parecía real". Son solo algunas de las impresiones de quienes han tenido la suerte de vivir, sentir y observar el eclipse total desde el puente de Piedra de Zaragoza. Con un inmejorable reflejo en el río Ebro y la basílica del Pilar como horizonte privilegiado, cuando la luna ha tapado por completo el sol, en torno a las 20.29 horas, el silencio ha sido atronador. Ha dejado paso a las lágrimas y los aplausos, mientras los pájaros sobrevolaban la ciudad sin saber muy bien qué estaba pasando.

"De la manera que lo viví hoy, jamás lo había vivido. Zaragoza es una ciudad que lo da todo, ha sido demasiado hermoso", resumía Alejandro Castillo, venezolano afincado en la capital aragonesa desde hace un año. Se enteró del evento por casualidad, cuando vio la publicidad del ayuntamiento. ¿Lo mejor? "Los colores".

Desde Venecia había llegado esta misma mañana Diego, que ahora aprovechará para visitar la ciudad durante dos días. "Bellísimo", decía en un marcado italiano. Casey, neoyorquina, ha venido expresamente a Zaragoza para el eclipse y no encontraba las palabras en castellano para describirlo. "Es increíble, no parece real. No sé palabras en español que describan esta sensación", agregaba.

Laura Trives

Y, cómo no, también los zaragozanos aprovechaban para experimentar una sensación única en su ciudad. "Me ha parecido impresionante, no lo esperaba así. Me ha encantado cómo se reflejaba el Ebro cuando el sol se iba tapando, y también cuando se ha hecho de noche", resumía Mónica, vecina del Arrabal. A Cecilia y Candela, dos hermanas de 18 y 11 años, aficionadas a la astrofísica, también les costaba encontrar las palabras. "Sobre todo, emoción. Cuando se ha puesto todo oscuro ha sido impresionante", decía la pequeña de la familia, mientras su hermana remachaba que, pese a que tenía las expectativas "muy altas", la realidad ha sido "mucho mejor".

La diferencia entre contemplar un eclipse a través de un pantalla y vivirlo en directo también ha marcado la experiencia de quienes han elegido disfrutar del fenómeno desde lo alto de Juslibol. "Sobre todo el hecho de verlo así sin las gafas, verlo así de realista. No es como verlo en una foto, es inexplicable", relata uno de los cientos de visitantes que se han aceracdo. Junto a él, su amigo reconoce que la experiencia había "molado bastante" y que le había "impresionado muchísimo". El momento de la totalidad, cuando han podido quitarse las gafas de observación homologadas durante el breve periodo en el que era seguro hacerlo, fue para ellos el punto culminante: "No esperábamos verlo tan bien y que se oscureciese todo tantísimo".

Juslibol se llena para vivir el eclipse / Rubén Ruiz

Judith ha venido desde Barcelona para poder vivir la sensación de estar ante algo irrepetible, sentimiento que ha acompañado a todos los espectadores. La barcelonesa recononcía que "nunca había vivido ningún eclipse y no creo que vaya a volver a vivirlo", por eso, la excepcionalidad del fenómeno hacía que cada segundo cobrase cada vez más importancia ante esta experiencia inolvidable. Para ella, incluso antes de alcanzar la totalidad, el cambio progresivo de la luz ya había convertido la tarde en algo extraordinario. Había permanecido de espaldas al Sol durante buena parte de la observación por el temor a una lesión ocular, pero cada vez que se giraba encontraba un paisaje diferente: "Ostras, cada vez que me giraba era como guau, qué pasada".

Y cuando llegó la oscuridad total, la escena terminó de conquistarla, más allá del propio eclipse le sorprendió contemplar como cambiaba Zaragoza y cómo las luces de la ciudad comenzaban a destacar en medio de una oscuridad completamente inusual. "Cuando se ha hecho la oscuridad total, mirando las luces de la ciudad ha sido muy bonito", asegura.

Un hombre mira a través de unos prismáticos. / Josema Molina

Así, Zaragoza ha vivido este miércoles una tarde que ha ido mucho más allá de la observación astronómica. Durante unos minutos, zaragozanos y visitantes han compartido la misma mirada hacia el cielo y han asistido juntos a una transformación radical del paisaje que les rodeaba. El Ebro, el Pilar, las luces de la ciudad y la oscuridad total han formado parte de una escena que muchos han intentado guardar en fotografías, vídeos y, sobre todo, en la memoria.