El eclipse solar apaga los cielos y enciende a Aragón: "¡Qué emocionante, ha sido muy corto!"

En poco más de un minuto el gran fenómeno astronómico vivido en Aragón ha provocado miles de emociones. Ha sido un instante: las estrellas se han encendido, las lágrimas de San Lorenzo han acudido a la cita. De las 20.31.39 horas a las 20.33.02 en el observatorio de Javalambre. Un minuto y quince segundos. El esperado eclipse que ha movilizado a miles de personas en la comunidad ha cumplido con su cometido último: recordar que cuando los astros se mueven solo queda asentir boquiabiertos. Luego han llegado los aplausos y el "¡Qué emocionante, ha sido muy corto!", repetido por muchas voces.

El gran eclipse solar que se ha vivido en todo Aragón ha dejado en el corazón de la sierra de Javalambre uno de los momentos más intensos de la jornada. La corona solar rodeando un gran sol oscurecido por la luna, Retransmitido para todo el planeta gracias a la Agencia Espacial Europea, el observatorio de pico del Buitre ha acogido a un pequeño grupo de investigadores y aficionados a la astronomía que han sido testigos del fenómeno desde un entorno privilegiado, beneficiado por la cercanía del espacio divulgativo Galáctica.

La responsable de educación comunicación científica de la Agencia Espacia Europea (ESA), Sandra Benítez, contagia emoción tras el fenómeno y señala que el observatorio ha permitido una exploración de los cielos de 360 grados. “Es una instalación de primer nivel”, destaca, indicando que en la provincia se prueba mucho instrumental que finalmente acaba viajando al espacio.

“Un eclipse es un laboratorio natural impresionante y uno de los pocos momentos en el que los astrofísicos podemos observar la corona solar, que al ser muy tenue y muy calientes siempre se muestra esquiva”, manifiesta sobre la importancia del momento vivido en Aragón roto por aplausos y exclamaciones. Una vez asentada la emoción la agencia trabajará en combinar los datos obtenidos desde la tierra en esos pocos segundos con los que se tomen en el mismo momento desde el espacio.

El eclipse vivido este miércoles en Aragón es primero completo que se vive en la comunidad desde hace 114 años. Un nerviosismo especial ha protagonizado una espera llena de dudas por a cantidad de visitantes que podía atraer. Finalmente la creación de espacios oficiales de observación repartidos por toda la geografía y la implicación de los ayuntamientos en la adecuación de espacios seguros para mirar el cielo han sido fundamentales en que la jornada discurriera con total tranquilidad. Aunque algunas voces hablaban de saturación y accidentes, finalmente ha primado la armonía y la observación del cosmos en un día de máximo riesgo por los incendios forestales.

“Los seres humanos tenemos una gran pasión por este tipo de fenómenos”, indicaba la responsable de la ESA. Así se ha visto también en la propia capital aragonesa donde los comercios han cerrado antes de hora para poder salir a los lugares de observación. Una tónica que se ha vivido en otros pueblos y capitales de Aragón, volcadas con la observación. El puente de Piedra ha estado lleno hasta la bandera, con un silencio casi religioso en su fase de totalidad, así como en otros puntos como Juslibol, Valdespartera o la zona de la Expo. Lo mismo ha pasado en el festival organizado en Teruel y en el momento en el que las fiestas de San Lorenzo han vivido una oscuridad anticipada.

Un observador privilegiado del fenómeno en la comunidad ha sido el guitarrista de Queen, Brian May. Posiblemente, el astrónomo más conocido del mundo no quiso perderse la oportunidad de cielos despejados que dejaban las cumbres de Teruel. También ha subido un premio Nobel, como el físico francés Alain Aspect, o el responsable de misiones para el estudio del sol de la propia ESA, Juha-Pekka Luntama. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, igualmente ha elegido el enclave para la observación.

La institución científica ha transmitido para todo el mundo lo que se ha visto en los cielos. Y al mismo tiempo ha amparado varios experimentos científicos entre los que destaca la validación de un prototipo italiano para la medición directa de la corona solar. Algo que solo puede realizarse con la máxima precisión cuando la luna pasa por delante del astro rey y este muestra radiante sus rayos normalmente ocultos por la intensidad de su luz. El astrofísico y miembro de la unidad de cultura científica del Cefca, Stelios Pyrzas, señala que Javalambre espera “un evento que llevan dos años esperando”, aunque a muchos les parezca increíble creerlo, indica. La jornada ha salido perfecta, ha resumido.

“Que ahora nuestra especie pueda observarlo y entenderlo es algo increíble, sobre todo porque durante millones de años no hemos sabido interpretar su significado profundo”, han destacado los responsables del centro de divulgación. Lo cierto es que enfrentarse al momento en el que se encienden algunas estrellas en pleno día proporciona un intenso sentido de pertenencia al sistema solar difícilmente comparable a otras experiencias.

No cuesta entender la gran cantidad de personas que están dispuestas a recorrer cientos de kilómetros para vivirlo en primera persona. Desde la Delegación del Gobierno de España en Aragón señalaron en este sentido que durante la tarde la Guardia Civil tuvo que intervenir para sacar de zonas prohibidas vehículos y tiendas de campaña. “En todo eso se está actuando con contundencia para sacar a la gente, incluso poniendo algunas denuncias a particulares», ha manifestado el delegado Fernando Beltrán.

Desde el observatorio de Javalambre, perteneciente al Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca), celebran que este eclipse que ha movilizado a más 30.000 efectivos de seguridad, que ha acercado la espectacular combinación de astros en el cielo a millones de personas en todo el mundo, haya asombrado al mundo. Con su corona solar, su anillo de diamantes y sus perlas de Baily.